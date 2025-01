BBB 25: Saiba quem está na Mira dos Líderes Diogo e Vilma

Os líderes Diogo Almeida e Vilma indicaram três duplas para a Mira do Líder da Semana. Saiba quem pode ir para o paredão

Na noite desta sexta-feira, os líderes Diogo Almeida e Vilma tiveram a missão de definir a Mira do Líder no BBB 25, da Globo. Os dois precisaram indicar três duplas para a dinâmica.

Os dois escolheram as duplas: Camilla e Thamiris, Vitória e Mateus e Aline e Vinicius. Com isso, no domingo, 26, eles vão indicar uma dessas duplas para o segundo paredão da temporada.

Vale lembrar que Diogo e Vilma ganharam a prova do líder na quinta-feira, 23.

Quem tem mais chance de ir para o paredão?

O ator Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, são os novos líderes do BBB 25, da Globo. Em uma conversa juntos, eles contaram que já sabem quem vão mandar direto para o paredão da semana. Eles querem emparedar Aline e Vinicius. Entenda o motivo:

Diogo e Vilma contaram que querem empatar Aline e Vinicius por causa do brother. Isso porque o ator não gostou das atitudes do rapaz durante o after do Show de Quarta.

“Foi determinante para escolher quem vai ser indicado. Eu identifiquei umas coisas que, às vezes, no dia a dia, passam. Eu até não queria, mas não vai ter jeito”, disse ele.

Antes da prova, Diogo contou que não gostou de quando Vinicius impediu que ele ficasse com Aline para não atrapalhar o jogo da dupla. Inclusive, o ator citou o que ouviu de Vinicius naquela noite: "Não é o momento de ficar com ninguém e tal, sabe? Controlando e controlando”, afirmou.