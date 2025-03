BBB 25: Diego Hypolito se choca com atitude da irmã, Daniele

O brother Diego Hypolito se mostrou surpreso com uma atitude da irmã, Daniele Hypolito, durante a festa do BBB 25

A madrugada desta quinta-feira, 20, não foi de agitação para todos os brothers do BBB 25. Enquanto alguns participantes curtiam a festa do líder Guilherme na área externa da casa, a sister Daniele Hypolito se recolheu em um dos quartos para descansar.

Assim que percebeu a ausência da irmã no evento, Diego Hypolito foi atrás da familiar e se deparou com Daniele deitada na cama. Surpreso com a cena, o ex-ginasta comentou que a sister deveria aproveitar o momento de lazer para celebrar a permanência no jogo.

"Voltou do paredão ontem, Daniele!", reagiu Diego ao entrar no quarto. A irmã do brother, por sua vez, fez somente um sinal negativo com a mão para indicar que não estava bem. "É só pedir remédio", declarou o ex-ginasta antes de retornar para a festa.

Vale lembrar que Daniele Hypolito enfrentou a berlinda da semana contra Eva e Gracyanne Barbosa. A musa fitness foi eliminada da competição com 51,38% dos votos do público e deixou a casa mais vigiada do país na terça-feira, 18.

Diego se deparou com a Dani pronta pra dormir e soltou: "Voltou do Paredão ontem, Daniele!" #BBB25pic.twitter.com/ctTGc918wc — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 20, 2025

Gracyanne Barbosa revela se pretende reencontrar Diego Hypolito

Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 na última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos após enfrentar Eva e Daniele Hypolito no paredão. Fora da casa, a musa fitness refletiu sobre sua participação no programa e falou sobre o futuro de sua amizade com Diego Hypolito, com quem teve alguns atritos após a dinâmica do Seu Fifi.

A ex-sister confessou que a revelação de Renata impactou sua relação com brother. "Talvez eu não fosse conversar com ele lá dentro e, sim, aqui fora. Eu acho que foi bom porque eu deveria ter feito isso antes", disse ela ao 'Gshow'. Gracy também falou sobre o último Sincerão em que eles se colocaram nas posições de quem menos gostavam na casa e chegaram até discutir depois; confira mais detalhes!

