Can Yaman no Brasil: ator turco fala sobre sua terceira vez no país

Pela terceira vez no Brasil, ator turco Can Yaman fala sobre sua experiência com país, fãs e lançamento da série 'El Turco'; veja

O ator turco Can Yaman estará pela terceira vez no Brasil. Galã e conhecido pelos seus papeis nas novelas turcas Sr. Errado, A Sonhadora, e outros sucessos, agora, o famoso promete surpreender suas fãs com a série El Turco, que será disponilizada no Globoplay a partir desta sexta-feira, 21.

No país para promover a novidade e encontrar suas fãs, o ídolo falou em entrevista para o Extra qual foi sua preparação para viver o protagonista da série, que conta a história de um soldado otomano e que promote ação, aventura e romance.

“Adquiri muitas novas habilidades como ator, como andar a cavalo, fazer artes marciais, arco e flecha, uso de espadas, entre outras. Em resumo, podemos dizer que “El Turco” me deu muito. Estou ansioso para compartilhar isso com o Brasil e o mundo, e torcendo muito para que todos gostem” , disse Yaman ao Extra.

No domingo, 23, o ator chegará ao Brasil para ações de lançamento da série e para encontros com milhares de fãs. O galã então compartilhou como é vir pela terceira vez ao país. “Esta é a minha terceira vez visitando esse país fabuloso. A primeira vez foi com meu pai para férias e a segunda foi para um encontro com fãs brasileiros. Desta vez, estou muito feliz em compartilhar minha empolgação com o meu novo projeto, 'El Turco'. O tempo que passei aqui sempre foi memorável para mim. Tenho certeza de que vou aproveitar cada momento nesta visita também”, declarou.

Leia também:Quem é Can Yaman e como ele se tornou tão popular no Brasil

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por El Turco🗡️ (@elturco_tv)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Can Yaman (@canyaman)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman no Brasil

No ano passado, em março, Can Yaman causou alvoroço ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Para quem não sabe, Can é turco, natural de Istambul, mas possui ascendência albanesa. O galã furou a bolha e se tornou notório em diversos países, entre eles a Itália, onde foi convidado para protagonizar a série Viola Come Il Mare. O artista foi projetado internacionalmente depois de protagonizar a novela Pássaro madrugador, que ganhou exibição entre 2018 e 2019, em países da África e Europa.

Ele também é formado em Direito pela Universidade de Yeditepe, em Istambul, na Turquia. O famoso chegou a atuar como advogado por alguns anos, mas abandonou a carreira para trabalhar como artista.