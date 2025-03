Bruna Biancardi se derrete ao publicar vídeo da filha, Mavie: 'Alegria dos nossos dias'

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para compartilhar mais um registro fofo ao lado da filha, Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para compartilhar mais um registro fofo ao lado da filha, Mavie, de um ano, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Em um vídeo compartilhado em seu perfil, ela mostrou a pequena em um momento de descontração.

No vídeo compartilhado, a pequena aparece animada dançando uma música infantil que toca na televisão da família. "A alegria dos nossos dias", derreteu-se a mamãe coruja.

Veja prints do momento:

Bruna Biancardi mostra vídeo de Mavie dançando - Foto: Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira, 19, Bruna Biancardi postou uma foto em que aparece na frente do espelho com um top branco e uma calça listrada, mostrando a barriguinha saliente da gestação. Ela está grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar.

Além de Mavie e Mel, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

