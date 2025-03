Gracyanne Barbosa revela se pretende reencontrar Diego Hypolito após o BBB 25

Eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa refletiu sobre sua participação no reality e se pretende reencontrar Diego Hypolito após ele deixar a casa

Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos após enfrentar Eva e Daniele Hypolito no paredão. Fora da casa, a musa fitness refletiu sobre sua participação no programa e falou sobre o futuro de sua amizade com Diego Hypolito, com quem teve alguns atritos após a dinâmica do Seu Fifi.

"Eu acho que emocionalmente eu não estava tão preparada. Talvez, se eu tivesse cuidado dessas partes que mexeram comigo lá dentro, eu pudesse ter sido uma jogadora mais atenta e ido para mais embates. Se tivesse focado mais nisso e não tantas vezes me perdido por conta dos gatilhos que me despertaram dentro da casa", disse ela em entrevista ao Gshow.

A empresária também revelou qual foi o seu maior desafio no confinamento. "O maior desafio, com certeza, foram esses gatilhos que me relembraram uma fase muito difícil da minha vida. Eu jamais imaginaria que uma prova do líder me remeteria a uma coisa que eu já tinha passado; a questão da divisão de comida... E também provar novos alimentos – essa parte foi muito difícil – porque por mais que eu tivesse disposta a provar tudo o que tinha na Xepa (língua, rabada, etc), eu passava muito mal. Nos primeiros 15 dias, eu me senti fraca. Fiquei com medo de o meu organismo rejeitar e não conseguir ficar ali de forma saudável. Depois o corpo foi se adaptando e melhorou", contou.



Ela também revelou do que mais sentiu falta quando estava no reality. "Da minha família, das pessoas que eu amo. Na minha rotina, do ovo (risos). A alimentação foi muito complicada para mim. Eu ia comer e já ficava desconfortável. Tudo isso afeta. Eu tive coisas que nunca tinha tido. Alimentação muda muito o funcionamento do organismo. Isso me afetou de várias formas. Eu não falei muito lá dentro porque parece um pouco frescura. Mas tem mais de 20 anos que eu como sempre as mesmas coisas, então meu corpo reagiu de uma forma muito intensa. Foi bem difícil", confessou.

Relação com Diego Hypolito

A amizade entre Gracyanne Barbosa e Diego Hypolito deu uma estremecida no confinamento após o Seu Fifi expor uma fofoca da musa fitness sobre o ginasta e também depois que Renata participou da Vitrine. A bailarina levou a informação de que a empresária era falsa com o ex-atleta e sua irmã, Daniele Hypolito.

A ex-sister confessou que a revelação de Renata impactou sua relação com brother. "Talvez eu não fosse conversar com ele lá dentro e, sim, aqui fora. Eu acho que foi bom porque eu deveria ter feito isso antes", analisou.

Gracy também falou sobre o último Sincerão em que eles se colocaram nas posições de quem menos gostavam na casa e chegaram até discutir depois. "Ali é um jogo, então na verdade eu me questiono em relação ao jogo: 'Será que ele mentiu?'. Então, é a credibilidade como jogador, afinal é um prêmio de R$ 3 milhões, e cada um joga de um jeito. Eu não sabia qual era a estratégia e isso me levou a duvidar", comentou.

A musa fitness ainda contou se pretende reencontrar o ginasta após ele deixar a casa. "Fora do jogo, é vida normal. Com certeza a gente vai se encontrar, conversar e resolver todas as coisas. Extra jogo, com certeza, vai dar tudo certo. Ali no Sincerão em que eu o coloquei no pódio [meu mal] foi por atitudes de jogo que aconteceram ali dentro", completou.

