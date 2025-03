Othon Bastos faz rara aparição com a esposa, que também é atriz

Aos 91 anos, o ator Othon Bastos curte a companhia da esposa em noite no teatro. Veja as fotos dos dois juntos

O ator Othon Bastos, de 91 anos, aproveitou a noite de quinta-feira, 20, na companhia da esposa, a atriz Martha Overbeck, de 86 anos. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público e foram fotografados lado a lado no teatro.

Ela foi prestigiar a apresentação do amado no monólogo Não Me Entrego, Não, que está em cartaz no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. O espetáculo é sobre superar obstáculos e é baseado em fatos da trajetória dele. "Eu pensei em como é maravilhoso contar a vida de alguém no palco. E aí falei com o Flávio que eu queria fazer um espetáculo com ele sobre a minha vida. Entreguei umas 600 páginas de pensamentos escritos sobre coisas de que eu gosto, autores, anotações... Ali tinha um resumo bom sobre mim. Ele leu, entendeu e foi montando o espetáculo", disse ele ao Jornal O Globo.

Os dois estão juntos há 65 anos. Neste ano, o ator completa 74 anos de carreira na dramaturgia brasileira. Ele é um ícone brasileiro e já esteve em vários trabalhos na TV, cinema e teatro.

Othon Bastos curte a companhia da esposa em evento - Foto: Andy Santana / Brazil News

Débora Bloch faz rara aparição com o marido

A atriz Debora Bloch já está na contagem regressiva para interpretar a vilã Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Antes do início da nova trama das 9, ela teve um dia livre no último domingo, 16, e aproveitou para fazer compras com o marido, João Nuno Martins.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro com as sacolas de compras nas mãos. O momento foi uma rara aparição do casal em público.

Discreta em relação a sua vida pessoal, a famosa não costuma ser vista com o marido em lugares públicos. Debora Bloch e João Nuno Martins se casaram em 2019 e vivem uma relação longe da mídia.

Debora Bloch curte dia de compras com o marido, João Nuno Martins - Foto: Thiago Martins / AgNews

