BBB 25: Diego Hypolito revela em quem votaria entre João Pedro e Renata: 'Não vou mudar'

Durante uma conversa na academia, o ginasta Diego Hypolito revelou a seus aliados em quem votaria entre João Pedro e Renata; confira!

Nesta segunda-feira, 14, o ginasta Diego Hypolito conversou com seus aliados Guilherme e Vitória Strada na academia da casa do BBB 25, e falou sobre em quem votaria entre os brothers João Pedro e Renata, além de reforçar suas prioridades no jogo.

"Ele sempre foi uma das últimas escolhas de todo mundo lá do quarto", afirma Guilherme sobre João Pedro. O ginasta não deixa passar e complementa: "Mas, hoje, para mim, entre ele e a Renata, é ele" , afirmou Diego. Logo, o fisioterapeuta concordou e disse: "Justamente por isso, por falta de opção".

Além da votação, os brothers discutem as prioridades dentro do jogo. "Eu não vou mudar minha linha de raciocínio. Eu não tenho como, por exemplo, votar em nenhum de vocês, eu não vou votar" , afirma o irmão de Daniele Hypolitosobre Guilherme e Vitória Strada.

A atriz interrompeu para concordar com o posicionamento do brother. No entanto, Diego pediu a palavra e reforçou seu ponto de vista. “Eu vou seguir até o final com as minhas prioridades, e vocês sabem muito bem quem são minhas prioridades em ordem cronológica. Eu não tenho como mudar tudo aquilo que eu senti, que eu sinto, sobre todas as pessoas”, opinou.

Confira uma das conversas dos brothers na academia:

Desabafo sobre o reality

Na manhã da última sexta-feira, 11, Diego Hypolito e dona Delma aproveitaram um momento de descanso na varanda do BBB 25 para refletir sobre a reta final do reality. Em clima de emoção, o atleta falou sobre o desejo de seguir na competição e vencer o programa.

“Para ficar até terça aqui, no mínimo do mínimo”, comentou Diego ao dizer que quer conquistar a Prova do Anjo. “Eu não quero só chegar até o último dia, meu sonho é vencer esse programa. O que pra mim é uma coisa muito improvável!”, completou.

