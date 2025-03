BBB 25: Diego Hypolito cai no choro ao fazer desabafo: 'Me sentindo fraco'

O ginasta Diego Hypolito foi consolado por Eva e Renata ao cair no choro durante um desabafo sobre como está se sentindo no BBB 25

Neste domingo, 23, na área externa da casa do BBB 25, Diego Hypolito caiu no choro ao falar sobre saudade da família e suas inseguranças no jogo. O desabafo do ginasta aconteceu após ele ver o presente do Anjo.

"Saudades da minha família. Não sei se estou sendo o que eles querem que eu seja. Tô me sentindo cansado já, sabe?", falou o ex-atleta, consolado por Eva. "Não fica pensando nisso, Diego. A nossa cabeça sabota a gente o tempo inteiro", afirmou a sister.

E completou: "Você não fez nada para eles não terem orgulho de você, pelo contrário. Eles não vão gostar de te verem assim, [...] aí eles vão se preocupar, também", acrescentou a bailarina e fisioterapeuta.

O irmão de Daniele Hypolito agradece o apoio da colega de confinamento e completa: "Estou me sentindo fraco, já passei mal ontem", lamentou o ginasta, que precisou receber atendimento médico após a Prova do Anjo. "Mas isso faz parte. Não tem nada a ver você ser fraco porque passou mal, não, pelo amor de Deus", respondeu Eva. "Até porque junta muita coisa. Junta prova com ansiedade, com não estar se alimentando vem", acrescentou Renata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Aline tem crise de choro ao refletir sobre últimos embates na casa

Na madrugada deste domingo, 23, a sister Aline não conteve as lágrimas ao refletir sobre os últimos embates em que esteve envolvida no BBB 25. Após conversar com Vinícius e Guilherme no Quarto Anos 50, a policial militar foi consolada por sua dupla, que notou que a amiga estava chorando bastante na área externa da casa.

"Só se defender, não é uma boa estratégia. Na vida, você tem que atacar, só que aqui é muita gente de uma vez", iniciou Aline, em meio às lágrimas. "Se eu não tiver essas reações, eu não mantenho essas pessoas longe de mim. Eu prefiro que elas fiquem longe de mim e, no momento que tiverem que atritar, atritem. Ficar nessa picuinhas boba, tipo, risadinha aqui. Não é que eu estou incomodada porque está rindo de mim, é que eu acho tão ridículo, tão pobre... aquela coisa mesquinha, pequena. (...) Não estou aqui para brincadeira", prosseguiu.

Leia também:BBB 25: Eva revela qual brother escolheria em um contragolpe: 'Vou puxá-lo'