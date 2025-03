BBB 25: Diego Hypolito admite alívio em eliminação de Gracyanne: 'Justiça'

Após se decepcionar com Gracyanne Barbosa no BBB 25, Diego Hypolito revelou ter ficado satisfeito com a eliminação da musa fitness

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25 mexeu bastante com os brothers do reality show da TV Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 19, Diego Hypolito admitiu estar aliviado com a saída da musa fitness do programa.

"Não vou negar que achei a Gra muito nobre, mas queria que ela tivesse saído. A situação não foi só com Diego, foi com a Dani também. Acho que é uma questão até de justiça", declarou o ex-ginasta em conversa com outros colegas de confinamento. Em seguida, o brother celebrou a permanência da irmã, Daniele Hypolito, no jogo.

"É satisfatório. É uma sensação meio que... é muito sem explicação. Quando eu vi que não tinha saído a minha irmã, porque eu estava com muito medo... Quando alguém fala sobre alguém que você ama muito, tipo 'é planta, vai sair' e coloca como verdade absoluta... Isso me feriu muito", concluiu Diego Hypolito.

Vale lembrar que, nos últimos dias, o ex-ginasta se mostrou decepcionado com a eliminada após Renata, que participou da Vitrine do Seu Fifi, repassar um recado de seus familiares a respeito da postura da musa fitness com ele e sua irmã.

Gracyanne Barbosa enfrentou o nono paredão da temporada contra Daniele e Eva. A musa fitness, no entanto, recebeu a maioria dos votos do público e deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18.

Diego disse para Vitória que, embora Gracyanne tenha sido muito nobre, a eliminação dela foi um ato de justiça para ele e para Daniele #BBB25pic.twitter.com/fgLAxmYTgt — Ju Nogueira (@junogueirajc) March 19, 2025

Gracyanne Barbosa fala sobre traumas expostos no BBB 25

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Gracyanne Barbosa! A musa fitness deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18, com 51,38% dos votos do público, após enfrentar o nono paredão da temporada contra Eva e Daniele Hypolito.

Assim que saiu do confinamento, Gracyanne participou do 'Bate-Papo BBB' e conversou com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória no reality show da TV Globo. Além disso, a ex-sister ainda pôde rever algumas cenas marcantes; confira mais detalhes!

