Filha de Zezé Di Camargo e Graciele dá show de simpatia em novas fotos; veja

Em novos cliques, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda esbanja todo seu charme e fofura ao surgir dando risada com a mãe

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de dois meses, mostrou todo sua simpatia e bom humor em uma nova aparição na rede social da mãe. Na mahã desta sexta-feira, 21, a influenciadora digital postou registros da bebê e encantou.

Mais uma vez, a eleita do sertanejo fotografou a herdeira logo ao acordar e deixou seus seguidores babando ao fazer uma montagem com quatro cliques da menina rindo. Bem feliz, Clara esbanjou seu charme e deu seu show de fofura.

"Bom dia", escreveu a empresária ao exibir os registros da pequena interagindo com ela com muita alegria.

Vale lembrar que Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão pela primeira vez com Clara na fazenda É o Amor. O famoso está curtindo suas férias com a família no local. Com frequênca, a influenciadora compartilha sua rotina com a bebê e, nesta quarta-feira, 19, encantou ao exibir um look fofo da bebê.

Graciele Lacerda expõe dificuldade no pós-parto

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 13, para compartilhar um desabafo sobre o seu corpo após dar à luz Clara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Ela contou que está focada em voltar ao corpo anterior à gravidez e confessou as dificuldades que tem enfrentado nesse processo.

"Agora que eu estou nesse processo para voltar ao meu corpo, que eu não estou ainda no meu peso, acho que está faltando 5 kg ou 6 kg para eu voltar pro meu peso. Não estou pesando aqui na fazenda, mesmo porque, quando eu cheguei, fiquei uma semana comendo errado. Então, eu desandei tudo. Eu voltei no carnaval pra cá a ficar bonitinha",iniciou ela e deu mais detalhes da situação.