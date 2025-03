Ana Cristina Crespani usa inspiração dos avós no agronegócio: 'Minha história'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Cristina Crespani conta os desafios de ser uma mulher no agro e fala sobre trabalho na Viva La Vida Vinhos

Inspirada pela história de seus avós agricultores, Ana Cristina Crespani encontrou no agronegócio não somente seu sustento, mas também uma grande paixão. À frente da Viva La Vida Vinhos, ela atua em vinhedos de todo o Brasil, levando o melhor da produção vinícola nacional.

"O agro faz parte da minha história. Virou o sustento de toda a aminha família. Tenho muito orgulho em viver em um País com um solo tão fértil e uma terra tão próspera", declara a produtora.

Em meio a um setor majoritariamente masculino, Ana enfrentou desafios para lidar com o cultivo das uvas. "Muitos ainda não entenderam o lugar forte que a mulher está ocupando. Nossa postura ainda causa desconforto", reflete ela, que avisa: a coragem é uma de suas grandes virtudes.

"Para prosperar é necessário conhecimento. No meu caso, da vinha à comercialização do vinho pronto. Não podemos ter medo, precisamos ter coragem e seguir em frente", afirma a produtora, sempre pronta para novos desafios.

Morando no interior de São Paulo, a produtora lida com todo o processo do vinho, desde as vinhas, espalhadas de norte a sul do Brasil, até a etapa de comercialização do produto final.

