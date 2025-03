Grávida, Dani Calabresa revela como já está sua barriga: 'Meu filho tá crescendo'

A humorista Dani Calabresa encantou os internautas ao exibir a barriga de grávida em uma nova aparição nas redes sociais

A humorista Dani Calabresa encantou os internautas ao exibir a barriga de grávida em uma nova aparição nas redes sociais. À espera do primeiro filho com o marido, o publicitário Richard Neuman, a artista compartilhou um vídeo em que aparece de biquíni e celebrou a evolução da gestação.

No registro publicado, a comediante posou em frente ao espelho usando um modelito tomara que caia preto, combinado com boné e óculos escuros. Ao som de Your Body Is a Wonderland, de John Mayer, ela celebrou: "Meu filho está crescendo! Estou amando tanto tudo que está acontecendo! Obrigada, meu Deus".

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Você merece tanto essas ótimas coisas que estão se tornando realidade na sua vida", ponderou uma. "Você tá tão linda", escreveu outra. "Se amando, né? Está linda mesmo. Muito bom! Também estou nessa fase", escreveu uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

Dani Calabresa abre o coração sobre gravidez

Recentemente, Dani Calabresa abriu o coração sobre essa nova fase da sua vida. "Oi, gente. Bebê está de boa aqui descansando na pançola da mamãe. Eu vim compartilhar um pouquinho com vocês dessa montanha russa chamada gravidez. Eu e o Richard, a gente começou a namorar no final de 2019 e em 2020, a pandemia praticamente casou a gente. A gente já morando junto, eu lembro dele me perguntar se eu tinha vontade de ser mãe. Eu já sonhei, em alguns momentos da minha vida eu pensava 'eu vou ter um filho'. E em outros momentos eu pensava 'não sei se eu vou ter'. Será que eu vou ter? Será que vai acontecer? Então, eu estava com um sonho meio adormecido em mim, e eu comecei a amar essa ideia de novo. Vocês sabem que eu amo o Pingo, ele é meu primeiro filho peludo. E eu comecei a ter vontade de ser mãe de humano", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que congelou óvulos e fez uma fertilização in vitro para realizar o sonho da maternidade. "A gente fez um congelamento de óvulos. Tudo muito emocionante. Então hoje eu estou tendo essa bênção de ser mamãe com 43 anos porque a gente conseguiu fazer uma FIV. A gente tem bons embriõezinhos congelados. É caro, mas se for o seu maior sonho, é uma possibilidade que aumenta a nossa esperança. Eu vou começar a chorar já, a gente fez nossa FIV no dia 23 de outubro e deu tudo certo. A gente não sabe o sexo ainda, mas eu sinto que é um menino. A gente recebeu tanta mensagem linda, tanta mensagem de força. Está sendo um período muito mágico", concluiu.

