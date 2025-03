Eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa fala sobre traumas expostos no reality

Gracyanne Barbosa, nona eliminada do BBB 25, revelou dentro do reality show traumas de seu passado: 'Não preciso mais esconder'

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Gracyanne Barbosa! A musa fitness deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18, com 51,38% dos votos do público, após enfrentar o nono paredão da temporada contra Eva e Daniele Hypolito.

Assim que saiu do confinamento, Gracyanne participou do 'Bate-Papo BBB' e conversou com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória no reality show da TV Globo. Além disso, a ex-sister ainda pôde rever algumas cenas marcantes.

Ao longo da atração, a musa fitness abriu o coração ao falar sobre seu desabafo feito nos últimos dias. Para quem não acompanhou, Gracyanne Barbosa reuniu os brothers da casa para se desculpar por pegar alimentos de forma escondida.

Na ocasião, a famosa expôs traumas de seu passado envolvendo comida e revelou aos colegas de confinamento que já precisou pegar alimentos do lixo para sobreviver. No 'Bate-Papo BBB', ela afirmou se sentir aliviada após comentar abertamente sobre o ocorrido em sua vida.

"Eu nunca tinha aberto isso nem para a minha família, e nem em nenhum lugar. E eu achava que nunca precisaria porque dói muito lembrar de algumas coisas, mas ainda bem que eu tive essas oportunidades. Eu entendi, ali, com todo mundo me acolhendo de uma forma tão carinhosa, que eu não preciso ter vergonha ou ter medo de retornar àquilo", declarou.

"Aquilo foi um passado e se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, com vocês, e ter vivido o BBB, que é tão incrível, é porque eu tive resiliência de passar por isso e continuar, porque eu não desisti. Então, eu acho que não preciso mais esconder de ninguém. Estou bem feliz", completou Gracyanne Barbosa.

Belo declarou apoio à Gracyanne durante o BBB 25

Gracyanne Barbosa emocionou os participantes e o público do reality show no último fim de semana ao falar abertamente sobre as dificuldades em sua vida pessoal enfrentadas no passado. Em uma conversa franca com os colegas, a musa fitness contou que já precisou pegar alimentos do lixo para sobreviver.

Após a repercussão, o cantor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa, também se pronunciou sobre o assunto. Por meio das redes sociais, o artista, que foi casado com a musa fitness por 16 anos, pediu respeito pela dor da famosa; confira detalhes!

