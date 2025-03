BBB 25: Gracyanne Barbosa é eliminada no nono paredão

O jogo do BBB 25, da Globo, chegou ao fim para Gracyanne Barbosa. A musa fitness foi eliminada em paredão contra Daniele Hypolito e Eva

A musa fitness Gracyanne Barbosa está fora do BBB 25, da Globo. Ela foi eliminada na noite desta terça-feira, 18, após enfrentar o nono paredão da temporada contra Daniele Hypolito e Eva.

Na votação, a estrela teve 51,38% dos votos para deixar o jogo. Vale lembrar que Gracyanne foi parar no paredão por causa da indicação do líder Guilherme.

"Eu não imaginava que eu iria viver tantas coisas e mexer em lugares que eu achei que iriam ficar guardados para sempre. Eu posso dizer que sou uma nova pessoa. Eu sinto que não preciso me envergonhar de nada, a minha trajetória me trouxe até aqui. Estou feliz", disse ela ao encontrar o apresentador Tadeu Schmidt.

Nas últimas semanas, a musa viu suas aliadas, Camilla e Thamiris, sendo eliminadas do jogo. Agora, o quarto nordeste ficará apenas com Daniele Hypolito como moradora.

Relembre como foi a formação do nono paredão do BBB 25:

A noite de votação do 9º paredão do BBB 25 começou com o anjo João Gabriel dando a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. A sister Renata também estava imune por causa da Vitrine do Seu Fifi. Então, o líder Guilherme colocou Gracyanne Barbosa no paredão. “O que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. E se a gente não lembra as nossas falas pega muito mal aí fora. E é um dos principais motivos para eu indicar a Gra ao paredão”, disse ele.

Na sequência, a casa realizou a votação no confessionário e a mais votada foi Eva. No segundo lugar, Delma e Daniele ficaram empatadas e o líder Guilherme mandou Daniele para o paredão. Então, Gracyanne teve o poder contragolpe e teve que escolher uma das pessoas que estava na Mira do Líder. Ela escolheu João Gabriel para puxar para o paredão.

Com isso, Vinicius entrou em ação com o Poder Curinga, que era o Poder Direto. Ele teve que vetar uma pessoa da prova bate-volta e escolheu vetar Eva. Assim, apenas Daniele e João Gabriel disputaram a prova bate-volta e ele escapou da berlinda.

