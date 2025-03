BBB 25: Guilherme aconselha sister sobre jogo: 'O público gostaria de ver'

Após novos embates no BBB 25, o brother Guilherme orientou uma sister aliada a não se envolver em briga somente para 'criar enredo'

Após a eliminação de Gracyanne Barbosa, alguns brothers do BBB 25 se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país para conversar sobre jogo e os últimos embates. Durante a madrugada desta quarta-feira, 19, Vitória Strada brincou que precisa protagonizar uma nova briga para seguir entregando entretenimento aos telespectadores.

A atriz foi protagonista de um dos maiores conflitos da edição envolvendo Thamiris e Camilla, que já foram eliminadas do programa. Nesta semana, Renata e Eva se tornaram os nomes mais comentados devido às fofocas da Vitrine do Seu Fifi.

"Então, Aline, quando tiver alguma coisa que venha, alguma treta, uma terceira briga para você, me chama que eu pego ela pra mim. Divide comigo", divertiu-se Vitória Strada. Guilherme, que estava presente na conversa, informou que não seria necessário a sister procurar um novo conflito na casa para entregar enredo.

"Mas não é sobre criar uma briga, é sobre aquilo que lhe incomoda. Se tem alguma coisa, se você acha que tem alguma opinião que precisa ser falada…", aconselhou o brother. Em seguida, o genro de Delma explicou que, algumas vezes, procura jogar pensando no público que acompanha o reality show.

"Muitas vezes, as coisas que eu vou falar aqui é porque eu jogo com o meu coração, com a minha razão, mas eu jogo também com o que eu acho que o público gostaria de ver. Porque se eu estivesse assistindo… Eu estou jogando com o público também, com o que o público gostaria de saber", declarou Guilherme.

"Eu acho que você faz isso muito bem, eu gostaria de fazer também", disse Vitória Strada, elogiando o ponto de vista do colega de confinamento.

Gui e os brothers seguem curtindo os mimos do Quarto do Líder enquanto conversam sobre tudo que rolou no jogo e o que pode vir por aí.



📷 Reprodução: TV Globo#TimeGui no #BBB25 | 🦀 pic.twitter.com/rgI6VKiVcg — Guilherme Vilar 🦀 (@Guigavilarrr) March 19, 2025

Gracyanne Barbosa fala sobre traumas expostos no BBB 25

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Gracyanne Barbosa! A musa fitness deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18, com 51,38% dos votos do público, após enfrentar o nono paredão da temporada contra Eva e Daniele Hypolito.

Assim que saiu do confinamento, Gracyanne participou do 'Bate-Papo BBB' e conversou com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória no reality show da TV Globo. Além disso, a ex-sister ainda pôde rever algumas cenas marcantes; confira mais detalhes!

Leia também: Vitória Strada revela como foi pedida em namoro por Daniel Rocha: 'Preparou'