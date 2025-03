BBB 25: Sem Aline, Vinícius faz confissão: 'Me sufocando'

A eliminação de Aline no décimo paredão do BBB 25 continua dando o que falar. E Delma conversou com Vinicius sobre o futuro da casa sem a ex-policial

A eliminação de Aline no décimo paredão do BBB 25 continua dando o que falar entre os brothers do Quarto Anos 50 na manhã desta quarta-feira, 26. E Delma conversou com Vinicius sobre o futuro da casa sem a ex-policial militar.

Após Delma dizer que "a casa não é a mesma" sem a ex-sister, ela quis saber de Vinícius: "O que será que vem pela frente?". "Chumbo grosso. Nada diferente do que eu estou tomando, desde o começo. Só aceitar agora e seguir a caminhada", reagiu o brother.

Após alguns minutos em silêncio, Delma falou: "A gente quando está por cima, para jogar, é bom demais". E Vinícius confessou: "Minha cabeça não para desde ontem. Meus pensamentos estão me sufocando".

Após a saída de Aline, Guilherme e Vinicius conversaram sobre a postura de uma rival da ex-sister dentro do jogo. Ao longo do bate-papo, Vinicius comentou a respeito do comportamento de Renata após a participação da bailarina na dinâmica 'Vitrine do Seu Fifi'. De acordo com o amigo de Aline, nunca houve um conflito direto entre ele e a sister para que ela o tratasse diferente.

Guilherme, por sua vez, opinou sobre a volta de Renata e disse discordar que a bailarina tenha voltado soberba da 'Vitrine'. "Se a soberba for falar tudo o que ela ficou sabendo, vocês queriam o quê?", disse o brother. "É o comportamento. Não é isso, você está distorcendo", rebateu Vinicius.

"Não consigo entender qual foi a parte de soberba", argumentou o genro de Delma. "O que eu fiz para elas? O que eu fiz diretamente para a Renata?", questionou Vinicius. Guilherme, no entanto, seguiu defendendo a sister e recordou um dos embates da bailarina com Aline. Leia a conversa completa!

