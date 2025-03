BBB 25: Delma abre o jogo e revela por que tirou Eva do paredão

Dona do Poder Curinga, Delma explicou o que a motivou a salvar Eva do décimo paredão do BBB 25; sister foi emparedada após Big Fone

A formação do décimo paredão no BBB 25 repercutiu bastante entre os brothers durante a madrugada desta segunda-feira, 24. Em conversa com Aline, dona Delma, que salvou Eva da zona de risco, disse acreditar que será chamada pela sister no Sincerão.

De acordo com a sogra de Guilherme, apesar da imunização, a amiga de Renata pode criticá-la. Aline, por sua vez, opinou sobre o ponto de vista de Delma e opinou sobre a possibilidade da bailarina em puxá-la na dinâmica ao vivo.

"Pelo menos, eu acho que ela não vai ter coragem, não. Eu teria vergonha de fazer isso", opinou a ex-policial militar. Em seguida, Delma explicou por que decidiu salvar Eva da berlinda. "Eu vou falar: Meu bem, eu fiz o que meu coração mandou", disse a sister.

"Pra não ficar água no meu coração, eu quis tirar isso. Mas sinta-se à vontade para fazer o que quiser no seu jogo aqui, estou aqui para ser votada também. Eu tirei minha mágoa. Um tapa sem mão", completou a sogra de Guilherme. "Diz mais sobre ela do que sobre a senhora", declarou Aline, por fim.

Vale lembrar que Delma, dona do Poder Curinga da semana, tinha a chance de salvar Eva ou Maike, emparedados por Vinicius após o Big Fone. A sister, então, escolheu tirar a bailarina da zona de risco. Além disso, a amiga de Renata também ficou imune e não pôde ser votada pelos demais brothers da casa.

🃏 Poder Curinga #BBB25:



Delma usa o ‘Poder da Marreta’ e tira Eva da berlinda. A sister foi indicada ao 10º Paredão por Vinícius que atendeu ao #BigFone e está imune na votação de hoje.#RedeBBBpic.twitter.com/KuZzx89yvk — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2025

Eva analisa jogo de sister rival

Os últimos conflitos dentro do BBB 25 seguem sendo um dos principais assuntos entre os brothers. Na madrugada desta segunda-feira, 24, Eva, Renata e Maike se reuniram na área externa da casa e repercutiram os próximos passos do jogo, incluindo o Sincerão, que acontece ao vivo na edição de hoje.

Eva, então, mencionou o nome de Aline e especulou que a adversária tentará provocá-la durante a dinâmica, uma vez que, nos últimos dias, as duas tiveram embates. Maike, por sua vez, comentou que a postura da perante o jogo pode não agradar o público do reality show da TV Globo; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Eva reflete decisão de sister em paredão: 'Seguiu o plano'