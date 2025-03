Eliezer mostra momento especial com o filho Ravi: 'Amor incondicional'

Em suas redes sociais, Eliezer fez questão de compartilhar um momento especial ao lado do filho caçula Ravi, de quatro meses

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 21, o ex-BBB postou algumas fotos em que aparece dando banho no filho caçula Ravi, de quatro meses, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

Na legenda, o famoso comentou sobre a importância do momento ao lado do herdeiro. "O amor incondicional é algo que não dá para explicar e que também não impõe limites. Ele aparece nos mínimos detalhes e está presente nas pequenas ações. E desde o seu nascimento, decidimos colecionar memórias juntos, e nesse momento algo que se tornou muito especial é o momento do seu banho, que é feito com muito carinho", escreveu o papai coruja.

Além de Ravi, Eliezer e Viih Tube também são pais de Lua, que completa dois anos em abril.

Desenvolvimento de Lua

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer aproveitou um tempo livre na quinta-feira, 20, para abrir uma caixinha de perguntas e interagir com os seguidores de suas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre o processo de desfralde de sua filha mais velha, Lua Di Felice, de um ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube.

"Quando devem começar a desfraldar a Lua?", quis saber a pessoa. "Ela começou a dar sinais agora. Já estamos inserindo o penico aos poucos. Ela já fica meio envergonhada em fazer cocô na frente de todos. Mas, sem pressa, estamos indo no tempo dela."

Vale lembrar que a pequena completa dois anos em abril. E os papais planejam fazer uma festa com o tema inspirado na boneca Barbie. A festa de aniversário deve acontecer no mesmo buffet onde Viih e Eliezer realizaram o chá revelação de Ravi, filho caçula do casal, localizado em São Paulo.

