Raphael Montes revela principal 'desvantagem' de Beleza Fatal: 'Não posso'

Em entrevista à TV CARAS, Raphael Montes comenta o processo de produzir Beleza Fatal para o streaming e também lista vantagens da produção

Autor de Beleza Fatal (Max), Raphael Montes (34) consegue ver muitas vantagens no processo de escrita da novela de sucesso. Porém, ele revela que há uma principal desvantagem que surgiu ao longo de seu trabalho por ser feita para um formato diferente do habitual, na TV aberta.

"É uma novela pensada para o streaming com 40 capítulos. Tem uma desvantagem nisso, que é o fato de que eu não posso mudar a novela. Ou seja, apesar de qualquer repercussão, eu não posso fazer nada. Está escrito há dois anos. Essa é a desvantagem", explica Raphael Montes sobre Beleza Fatal , em entrevista à TV CARAS.

Apesar disso, ele lista mais vantagens para o formato feito no streaming, que ajudaram a pensar a novela que já estava com a história pronta há anos. "Mas, as vantagens [são várias]. Por exemplo, eu posso pensar a curva dos personagens toda."

Leia também: Raphael Montes revela bastidor da criação de Beleza Fatal: 'Não sentia isso'

"Outra coisa, ao contrário da TV aberta em que se diz que a pessoa que está assistindo vê lavando louça, fazendo a comida, e então é preciso fazer uma reinteração, a repetição, como é uma novela para o streaming, eu falava: 'as pessoas precisam querer tentar'", completa.

Para Raphael, a maneira de fazer com que o público acompanhasse a narrativa foi justamente o jogo de usar expressões como "my love" e "capiroto", por exemplo, que fizeram sucesso com os fãs e até nos bastidores. "Nós, da equipe, já fazíamos as figurinhas de whatsapp há dois anos."

Sucesso no mundo das novelas, Beleza Fatal exibe seu último capítulo nesta sexta-feira, 21. O desfecho entra no catálogo da plataforma de streaming Max às 20h e promete supreender os fãs com o final da história de Lola (Camila Pitanga), Sofia (Camila Queiroz) e Elvira (Giovanna Antonelli).

Leia mais em: Farofa da Lola: Autor de Beleza Fatal confirma inspiração em Gkay para cena da novela

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE RAPHAEL MONTES, AUTOR DE BELEZA FATAL, À TV CARAS: