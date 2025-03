BBB 25: Delma reclama de sister e dispara: 'Não vou voltar atrás'

Delma conversou com Guilherme e desabafou ao recordar uma conversa que teve com uma sister após o Sincerão da última segunda-feira, 17

Durante uma conversa com Guilherme na academia do BBB 25 nesta quarta-feira, 19, Delma falou sobre sua relação com Eva. A dona de casa recordou uma conversa que as duas tiveram após o Sincerão da última segunda-feira, 17.

"Ela disse: 'Eu me afastei da senhora'. Então pronto, se afaste de vez", disparou a sister. O líder da semana quis saber se foi a fisioterapeuta que puxou assunto, e ela confirma: "Foi, depois do Sincerão", recordou.

"Veio falar negócio de mãe. Eu disse: 'Eu não quero saber. Ainda bem que você não é minha filha e pronto, encerrou. Não quero conversa'. E saí. Tenho que ter na minha cabeça que aqui ninguém é meu filho, não, Guilherme. Às vezes uma coisa grande não me machuca tanto, uma coisa assim me machuca muito mais. Não quero guardar mágoa de ninguém", desabafou.

Delma confessou que depois que sair do reality elas podem tentar conversar. "Depois que sair daqui, se a gente tiver com o coração mais no lugar e ela quiser falar comigo, é de boa. Mas agora, no momento, eu não vou voltar atrás. É como eu disse a ela: 'O meu carinho por você sempre foi sincero'", concluiu.

Vale lembrar que antes do Sincerão, Eva e Delma conversaram enquanto tomavam banho. A fisioterapeuta explicou que ficou chateada com a dona de casa após descobrir que ela falou mal de Renata.

"Todo mundo está buscando 2.5 milhões de reais, então, como eu vou ter algo com você ainda sendo que você fala mal de uma pessoa que é da minha vida, entendeu? Eu só quero te explicar isso para dizer que eu não estou com raiva da senhora, eu não estou falando mal da senhora. Não, eu só estou chateada", explicou.

Renata e Eva avaliam relação com brothers

Na academia do BBB 25, Eva e Renata falam sobre jogo enquanto realizam alguns alongamentos. As sisters comentaram sobre o Queridômetro desta quarta-feira, 19, e a fisioterapeuta contou para a amiga que deu um emoji de "vômito" para Vinícius. Ao ouvir a amiga, Renata avaliou a proximidade do baiano com os gêmeos João Gabriel e João Pedro, aliados das duas no jogo. Confira a conversa!

Leia também:BBB 25: Delma toma decisão sobre 'Pegar ou Guardar': 'Não vou mesmo'