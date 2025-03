Especialista alerta atitude de Bruna Biancardi com Neymar: 'Responsabilização'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira analisa o comportamento de Bruna Biancardi em meio aos rumores envolvendo Neymar

Nos últimos dias, novos rumores sobre uma suposta infidelidade de Neymar Jr. (33) à noiva grávida, Bruna Biancardi (30), tomaram conta da web. Com o passar dos dias, o casal não se pronunciou e internautas apontam que a influenciadora pode ter perdoado novamente o atleta —o que pode indicar um comportamento específico na relação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira alerta que, em relações entre homens e mulhres em que acontecem traição, é comum que a mulher se responsabilize pelo problema. Para a especialista, isso pode estar acontecendo entre Bruna Biancardi e Neymar .

"A mulher tem, inconscientemente, uma responsabilização de tentar fazer com que o parceiro melhore. De alguma maneira, a Bruna pode se responsabilizar pela traição e pelo 'resgate' do Neymar, mas não salvamos quem não quer ser salvo."

"O Neymar já disse em uma entrevista que não tem nada que ele não consiga, e que isso forma uma sensação de vazio. As mulheres, fama, oportunidades... faz com que ele se sinta mais importante do que constituir valores", completa a psicóloga.

ENTENDA OS RUMORES ENVOLVENDO NEYMAR

Neymar se tornou alvo de novos rumores de traição à Bruna Biancardi desde a última semana. Uma festa particular do atleta se tornou pública e, de acordo com o portal Leo Dias, o local estaria repleto de mulheres. O helicóptero do jogador foi visto no local.

Uma mulher, que se apresenta como Any Awuada, afirmou ter tido relações sexuais com o jogador de futebol no evento, que aconteceu em Araçoiaba, interior de São Paulo, em uma chácara isolada. A equipe de Neymar negou que ele estivesse presente no local.

