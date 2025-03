Maisa Silva abre o jogo sobre vontade de ser mãe: 'Não tenho'

Em suas redes sociais, Maisa Silva, de 22 anos, abriu o jogo sobre a vontade de ter filhos no futuro. Veja o que ela disse!

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores.

Na última quinta-feira, 20, a atriz fez uma publicação em sua conta no X, antigo Twitter, e abriu o jogo sobre a vontade de ser mãe.

A famosa de 22 anos revelou que nunca teve o grande sonho de ter filhos, no entanto ela imagina que será uma avó muito boa.

"Não tenho o sonho de ser mãe, mas eu tenho o de ser uma avó PIKA!!! Eu tenho certeza que serei uma avó fod***, brava com todos, muito fofa, amada com os meus netinhos. Tudo por eles, a veia vai se envergar no meio para realizar os sonhos dos netinhos", disse ela.

Atualmente, Maisa Silva está no ar como a Bia em Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

não tenho o sonho de ser mãe

— +a (@maisa) March 20, 2025

20 anos de carreira

Na segunda-feira, 17, a atriz revelou que completa 20 anos de carreira em 2025 e fez uma reflexão sobre a nova fase.

A famosa contou que ainda tem muitos sonhos para realizar e está ansiosa pelas boas coisas que estão por vir em sua vida profissional.

"Esse ano completo 20 anos de carreira e graças a Deus os objetivos não param. Sou muito nova, cheia de sonhos, estou rodeada por aqueles que admiro e juntos vamos conquistando coisas maravilhosas. Vou seguir celebrando cada processo, desfrutando do aqui e do agora com sorriso no rosto e peito aberto. Espero olhar para esse momento daqui 20 anos e ainda me orgulhar de cada escolha feita. A vida é um presente divino. Agradeço e aprendo diariamente", disse ela.

