Ex-BBBs e participantes de outros realities se encontram: 'Só hetéro top'

Lucas Viana, Bil Araújo, Guilherme Napolitano, Lipe Ribeiro e Gustavo Marsengo se reúnem para gravar ‘Qual é a Música’ no SBT

Na última quinta-feira à noite, dia 20, Gustavo Marsengo compartilhou em seus stories um registro do encontro dos ex-participantes de realities shows, em São Paulo. Na foto, estavam Guilherme Napolitano, Bil Araújo, Lucas Viana, Gustavo Marsengo e Lipe Ribeiro, e a imagem acompanhou a legenda “Só hétero top” e um emoji de risada.

Os ex-BBBs e outros ex-participantes de realities estavam no SBT para a gravação do quadro, Qual é a Música?, do Programa Silvio Santos, comandado por Patricia Abravanel. O quadro retornou às telas em 2023, após pedidos do público.

No grupo dos "hétero tops", Lucas Viana, campeão de A Fazenda 11, também marcou presença, assim como Lipe Ribeiro, finalista do De Férias com o Ex 2020 e ex-participante de A Fazenda 12. Bil Araújo esteve no BBB 21 e em A Fazenda 13, enquanto Guilherme Napolitano integrou o elenco do BBB 20. Já Gustavo Marsengo participou do BBB 22.

O termo "hétero top" ganhou popularidade em 2020, sendo utilizado de forma irônica nas redes sociais para satirizar o estereótipo de homens heterossexuais.

Os ex-BBBs se encontram no SBT para gravar quadro do programa Silvio Santos - Foto: Reprodução/Instagram

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam data do casamento religioso

Na sexta-feira, 14, Laís Caldase Gustavo Marsengo anunciaram para os seguidores das redes sociais a data do casamento religioso e a festa.

O casal, que se conheceu durante o BBB 22, da TV Globo, compartilharam um vídeo em que aparecem segurando um cartaz com o dia do evento: 24 de setembro de 2025.

"Já temos data para o momento mais aguardado e sonhado por nós. Casamento religioso e festa estão marcados! Em breve, compartilharemos mais detalhes desse momento tão especial!", avisou a médica na legenda da publicação.

