Camila Pitanga celebra o fim de Beleza Fatal: ‘Um ícone gay’

Camila Pitanga demonstra sua ansiedade para assistir ao último capítulo de Beleza Fatal, da Max, e celebra o sucesso de sua personagem

A atriz Camila Pitanga já está contando as horas para a exibição do último capítulo da novela Beleza Fatal, da Max. O episódio será lançado às 20h no streaming e ela demonstrou que está ansiosa para ver a reação das pessoas ao final da história.

Em um vídeo nas redes sociais, a artista comentou sobre a alegria de ver um trabalho fazendo sucesso e também comemorou a receptividade da comunidade LGBTQIAP+ à sua personagem.

"Gente, nem dormi direito. Ai, é muita coisa, muitas camadas, muita alegria. Passeando aqui por São Paulo, tanto carinho recebido, gente. É tão emocionante, tanto especial. Fiquei emocionada porque é muito lindo sentir o entusiasmo das pessoas, a alegria e a Horna de estar com uma personagem icônica que está sendo celebrada por tanta gente e um ícone gay! Eu acho incrível, me sinto máximo por isso. Furando tantas bolhas, podendo fazer a ponte de valores que eu acho tão importante. Só para dizer a minha gratidão a todo mundo, Raphael Montes, my love, Maria de Médici, toda a equipe técnica, elenco, eu sou só gratidão e alegria. Hoje é o último episódio”, afirmou.

Camila Pitanga fala sobre Lola

Vale lembrar que Beleza Fatal marca o retorno de Camila Pitanga às novelas após um período de 9 anos. Em recente entrevista, ela falou sobre a personalidade de Lola. "Uma mulher perigosa, ambiciosa, mas, com tudo, inteligente, que rebola e se organiza no salto alto. Ela é uma mulher que corre atrás do que acredita, do que quer, sem medir esforços".

"Sórdida, mas tem um despudor, um humor e uma vontade de viver contagiante. Mesmo ela tendo todo esse lado mais denso e terrível. A gente gosta dela. Eu pelo menos me apaixonei. Ela se inscreveu neste corpo, depois levou um tempo para poder me liberar", completou. Leia mais!

