BBB 25: Delma cai em brincadeira de brothers: 'Bando de infeliz'

Antes de saber que era uma brincadeira dos brothers, dona Delma reagiu ao ver os emojis negativos que ganhou no Queridômetro do BBB 25

Nesta quarta-feira, 22, dona Delma caiu em uma brincadeira feita pelos participantes do BBB 25. Um dia após ficar revoltada por ganhar uma planta no Queridômetro, ela acabou recebendo cobra, alvo e várias plantas dos colegas de confinamento.

Ao chegar na sala, a dona de casa viu a tela com os emojis que cada brother recebeu e desabafou ao ver o dela. "Isso tudinho, até cobra? Isso é bando de infeliz. Cobra, planta, mala... vou viajar muito, eu creio", reagiu ela.

Delma seguiu desabafando e afirmou que os emojis positivos de antes era porque os brothers acreditavam que ela tinha algum poder no paredão. "As cobras que estão me abraçando, mas vai morder com o próprio veneno. O colar todo mundo queria ficar junto. Acharam que tinha um poder né? Não é aqui dentro não", disparou.

Aline, a líder da semana, pediu para a sister não levar para o coração. "Vou nada. Agora é que eu vou jogar", respondeu Delma. Após o desabafo, os brothers revelaram que tudo não passava de uma pegadinha e a abraçaram. Camilla, então, entregou quem teve a ideia. "Guilherme que começou com isso", revelou.

E os participantes que trollaram a Joselma no Queridômetro? 😂😂 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/EgKQvjq4cU — Big Brother Brasil (@bbb) January 22, 2025

Aline e Vinícius caem na risada ao acompanhar conversa de Delma na Central do Líder

A madrugada desta quarta-feira, 22, foi marcada por muitas risadas para Aline e Vinícius. Aproveitando os privilégios da Central do Líder, a dupla usou a função Espia BBB para escutar uma conversa descontraída entre Delma, Diogo Almeida e Vilma na área da piscina.

Delma comentava sobre como enfrentar o desânimo na casa após o Paredão, arrancando boas risadas de Aline e Vinícius. "Levante. Vai ficar deitado, não! Bora, animação! É um jogo de xadrez, triste. Eu nunca joguei, mas o povo diz que olha... É um jogo para quem gosta e sabe jogar", disse a pernambucana. "Como não amar essa mulher?", se divertiu o brother. Veja o vídeo!

