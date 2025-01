BBB 25: Aline e Vinícius caem na risada ao acompanhar conversa de Delma na Central do Líder

Explorando a Central do Líder, Aline e Vinícius se divertiram ao espiar uma conversa de Dona Delma após a primeira eliminação do BBB: "Como não amar?"

A madrugada desta quarta-feira, 22, foi marcada por muitas risadas para Aline e Vinícius. Aproveitando os privilégios da Central do Líder, a dupla usou a função Espia BBB para escutar uma conversa descontraída entre Delma, Diogo Almeida e Vilma na área da piscina.

Delma comentava sobre como enfrentar o desânimo na casa após o Paredão, arrancando boas risadas de Aline e Vinícius. "Levante. Vai ficar deitado, não! Bora, animação! É um jogo de xadrez, triste. Eu nunca joguei, mas o povo diz que olha... É um jogo para quem gosta e sabe jogar", disse a pernambucana. "Como não amar essa mulher?", se divertiu o brother.

Confira um trecho:

🚨 Vinícius e Aline acionam a Central do Líder e ouvem conversa de Dona Delma com Vilma e Diogo Almeida, na área externa da casa #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Q7tzcXjOnZ — Big Brother Brasil (@bbb) January 22, 2025

Aline e Vinicius se estranham com Edi e Raissa no Sincerão

Na noite de segunda-feira, 20, os participantes do BBB 25 realizaram o Sincerão ao vivo e o clima ficou tenso entre as duplas Aline e Vinicius e Edilberto e Raissa. Eles trocaram placas com críticas uns para os outros e se alfinetaram sobre a forma de jogar no reality show.

Tudo começou quando Raissa e Edilberto chamaram Aline e Vinicius para a dinâmica e deram a placa de ‘Se acha protagonista’. Na justificativa, eles falaram que os líderes da semana tentam aparecer mais do que todos e acham que isso é um exagero. Então, Aline e Vinicius rebateram e usaram uma cena do confinamento na justificativa. “Eu acho impressionante uma pessoa falar que a gente quer aparecer se ela bota uma cadeira no queixo”, declararam.

Pouco depois, Aline e Vinicius chamaram Edilberto e Raissa para o Sincerão e deram a placa de “É espaçoso”. Ele disse que a dupla rival está se incomodando com o espaço que não tem e Aline afirmou: “Eu não quero estar no ambiente de uma pessoa que está se incomodando o tempo todo comigo”.

Durante o intervalo, as duas duplas também se estranharam e seguiram com a discussão. Assista ao vídeo.

