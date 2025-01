Big Brother / Queridômetro

BBB 25: Daniele Hypolito reage ao receber emoji de mentirosa no Queridômetro

Em conversa com Gabriel, a ginasta Daniele Hypolito analisou o motivo de ter recebido dois emojis de mentirosa no Queridômetro do BBB 25

Daniele Hypolito - Foto: Reprodução/Globo