BBB 25: Saiba o que muda e o que permanece igual na primeira edição sem Boninho

Cheio de novas dinâmicas, porém, firme nos clássicos do programa, o BBB estreia nesta segunda-feira, 13, a primeira edição sem Boninho no comando

O BBB 25 estreia nesta segunda-feira, 13, e já tem dado o que falar com as novas dinâmicas. Apesar de diversas mudanças, a primeira edição sem o comando de Boninho(63) não deve abrir mão de alguns clássicos e, pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu tudo o que muda e o que permanece igual na nova temporada do programa. Confira a seguir.

A edição já começou de uma forma inédita. Os participantes do BBB 25 começam o jogo em duplas, tendo que traçar suas estratégias em conjunto logo no início do programa . A aposta surgiu para influenciar todas as etapas do reality, trazendo um novo ritmo à disputa pelo prêmio milionário.

Além disso, o público também pôde acompanhar o trajeto das 11 duplas participantes até a casa mais vigiada do Brasil. Ao longo do dia, a Globo exibiu registros da caravana que levou os novos brothers e sisters para o confinamento, assim como era feito nas primeiras edições do reality.

E, após chegar à casa, os confinados já precisarão entrar na disputa. A partir desta noite, as duplas enfretarão um desafio para testar o quanto se conhecem. Quem tiver melhor sintonia ao acertar as perguntas, vão direto para o VIP. Já as duplas que não forem bem, ficarão na Xepa logo na primeira semana de confinamento.

A sintonia entre as duplas também será importante para o restante do jogo. Ao longo do confinamento, os pares passarão por desafios de sintonia, concorrendo a benefícios exclusivos para quem se sair bem.

DINÂMICA DE DUPLAS TEM HORA PARA ACABAR

No início do BBB 25, as duplas funcionarão como um único jogador. A liderança, o Anjo, votos, Castigo do Monstro, o Paredão e as eliminações serão compartilhados pelos pares. Porém, isso não deve durar muito tempo, quando chega a segunda fase do programa, em que cada jogador competirá individualmente.

O LÍDER TAMBÉM TERÁ BENEFÍCIOS

Diferente de outras edições, em que o Líder tinha acesso ao tradicional Quarto do Líder, agora quem conquistar a liderança ganhará um apartamento. A instalação terá direito até mesmo a cozinha privativa, garantindo mais conforto e luxo durante a semana.

VOTO CONTINUA NA MESMA DINÂMICA

Os votos para os telespectadores continuam seguindo a dinâmica de voto único e voto da torcida. No voto único, o usuário pode votar apenas uma vez no Paredão; já no voto da torcida, poderá votar quantas vezes quiser.

