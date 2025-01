BBB 25: Participantes disputam a primeira prova de resistência

Novos brothers e sisters disputam a primeira prova de resistência em dupla em busca de uma imunidade na primeira semana

Na estreia do BBB 25, os participantes do reality show já iniciaram a primeira prova de resistência da temporada. As duplas precisam permanecer o maior tempo possível dentro da prova para conquistarem uma imunidade.

Na prova, cada integrante da dupla ficará de um lado da raia. Na primeira etapa, eles devem manter o cabo esticado e sem encostar nas argolas. Caso encoste na argola, a dupla será eliminada.

Na segunda etapa, eles vão ouvir um alerta e devem realizar a entrega de uma caixa pelo local indicado. A dupla é eliminada quando a caixa não é entregue dentro do tempo limite ou caso não estiquem o cabo dentro do tempo previsto.

A dupla vencedora é quem permanecer até o final da prova de resistência. O prêmio da disputa é a imunidade na primeira semana de jogo.

Divisão do Vip e da Xepa

Na noite desta segunda-feira, 13, aconteceu a estreia do BBB 25, da Globo. Antes de entrarem no confinamento, os participantes fizeram uma dinâmica para definirem quem estava na Xepa ou no Vip desde a entrada na casa do reality show.

Na dinâmica, as duplas de participantes tiveram que responder perguntas para acertarem o que o outro respondeu. Quem acertava ia para o Vip. Quem errava ia para a Xepa.

O grupo Vip ficou com as duplas: João Pedro e João Gabriel, Aline e Vinicius, Diego Hypólito e Daniele Hypólito, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Raissa e Edilberto, Gabriel e Maike, e Vitória Strada e Mateus.

Enquanto isso, a Xepa ficou com: Thamiris e Camilla, Diogo Almeida e Vilma, Arleane e Marcelo.

Leia também: Sonia Abrão opina sobre escalação de sister para o BBB 25: ‘É o fim da picada’