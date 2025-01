BBB 25: Com saudades da família, Aline é consolada por sisters durante crise de choro

Na tarde desta quinta-feira, 30, Aline não segurou a emoção ao pensar em como está sua família fora do BBB 25: "Fico pensando"

Nesta quinta-feira, 30, Aline não conteve as lágrimas ao pensar em como está sua família fora do BBB 25. Na área externa da casa, a policial militar foi consolada por Daniele Hypolito e Joselma enquanto desabafava sobre o que estava sentindo.

"Fico pensando nos momentos em que ela (mãe) está só", confessou Aline, lembrando da parceria que tem com a mãe fora do reality. "Está todo mundo bem. E elas não vão gostar de ver você assim não", garantiu Dona Delma.

Confira:

Aline reflete sobre escolhas de sisters após Big Fone

O Big Fone de quarta-feira, 29, mexeu bastante com os brothers do BBB 25. Eva, responsável por atender o telefone, precisou decidir junto com sua dupla, Renata, quais colegas de confinamento levariam para um almoço especial.

As sisters, então, escolheram levar Maike e Gabriel, e Delma e Guilherme. A decisão, no entanto, parece não ter agradado muito Aline. Em conversa com Vinicius, a policial militar confessou chateação após as amigas não terem levado o brother para a refeição.

Aline, então, destacou que Eva e Renata já eram tratadas como prioridades por eles e confessou que não sente reciprocidade das duas. "A gente entende, não vai levar para o coração e ficar magoado, mas é uma coisa para observar, porque depois não dá para reclamar de prioridade. A gente já deu prioridade e essa prioridade não foi respondida", disse a policial militar.

Vale lembrar que, mais cedo, logo após o Big Fone tocar, as sisters conversaram com Vinicius e explicaram o critério usado por elas para a escolha das duas duplas para o almoço. "Você está no meu VIP. Os meninos [Maike e Gabriel] só ficaram um dia no VIP, aí a gente prometeu que quando a gente ganhasse alguma coisa, a gente ia botar eles", disse Renata.

"Vocês ficaram chateados não, né?", perguntou Eva. "Não, eu sou de boa com comida", respondeu Vinicius. Ao final da conversa, Renata reforçou que, caso a dupla ganhe a próxima prova do líder, o brother estará entre seus escolhidos do VIP.

