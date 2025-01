BBB 25: Aline reflete sobre escolhas de sisters após Big Fone: 'Prioridade'

Após Eva e Renata escolherem duas duplas para o Almoço do Big Fone no BBB 25, Aline relatou que não sente reciprocidade das sisters

O Big Fone desta quarta-feira, 29, mexeu bastante com os brothers do BBB 25. Eva, responsável por atender o telefone, precisou decidir junto com sua dupla, Renata, quais colegas de confinamento levariam para um almoço especial.

As sisters, então, escolheram levar Maike e Gabriel, e Delma e Guilherme. A decisão, no entanto, parece não ter agradado muito Aline. Em conversa com Vinicius, a policial militar confessou chateação após as amigas não terem levado o brother para a refeição.

Aline, então, destacou que Eva e Renata já eram tratadas como prioridades por eles e confessou que não sente reciprocidade das duas. "A gente entende, não vai levar para o coração e ficar magoado, mas é uma coisa para observar, porque depois não dá para reclamar de prioridade. A gente já deu prioridade e essa prioridade não foi respondida", disse a policial militar.

Vale lembrar que, mais cedo, logo após o Big Fone tocar, as sisters conversaram com Vinicius e explicaram o critério usado por elas para a escolha das duas duplas para o almoço. "Você está no meu VIP. Os meninos [Maike e Gabriel] só ficaram um dia no VIP, aí a gente prometeu que quando a gente ganhasse alguma coisa, a gente ia botar eles", disse Renata.

"Vocês ficaram chateados não, né?", perguntou Eva. "Não, eu sou de boa com comida", respondeu Vinicius. Ao final da conversa, Renata reforçou que, caso a dupla ganhe a próxima prova do líder, o brother estará entre seus escolhidos do VIP.

Aline e Vinicius falando que eles já deram prioridade pra Renata e Eva, mas que em nenhum momento tiveram ainda reciprocidade nessa prioridade.



Aline: Não é nem tanto por mim. É mais por você. #BBB25pic.twitter.com/KYXgHULSX6 — boo (@boocomenta) January 29, 2025

Tadeu Schmidt revela a missão das duplas no Almoço do Big Fone

O apresentador Tadeu Schmidt revelou quais são as dinâmicas do Almoço do Big Fone nesta quarta-feira, 29. A sister Eva atendeu ao telefone no final da manhã e escolheu mais duas duplas para irem ao almoço com ela e Renata. Lá, as três duplas precisam tomar algumas decisões.

Em um vídeo no Instagram, o comunicador contou o que eles precisam decidir durante o almoço. Vale lembrar ainda que o Almoço do Big Fone será transmitido ao vivo para todos os participantes na sala de estar, mas as pessoas que estarão no almoço não sabem disso; confira detalhes!

