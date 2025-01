BBB 25: Aline e Diogo Almeida dão o primeiro beijo em festa

Romance no BBB 25! Aline e Diogo Almeida trocaram beijos durante a festa na madrugada desta quinta-feira, 30; veja

Clima de romance no BBB 25! Após passarem alguns dias flertando, Aline e Diogo Almeida finalmente se beijaram pela primeira vez durante a festa realizada na madrugada desta quinta-feira, 30.

Assim como nos eventos anteriores, os dois estavam dançando coladinhos quando trocaram beijos na pista. Os demais brothers não esconderam a alegria ao observarem a cena e comemoraram o feito.

Ao longo da festa, Aline e Diogo Almeida conversaram sobre o beijo e a sister confessou se sentir envergonhada. "Eu fiquei com vergonha porque eu nunca beijo em público", declarou a policial militar. "Eu também não", brincou o ator.

"Você beija, sim, porque você beija em novela", respondeu a sister. Por fim, Aline destacou a personalidade semelhante dos dois: "Você é muito intenso. Eu sou intensa, só que eu não estou tão acostumada", disse ela.

Aline reflete sobre escolhas de sisters após Big Fone

O Big Fone de quarta-feira, 29, mexeu bastante com os brothers do BBB 25. Eva, responsável por atender o telefone, precisou decidir junto com sua dupla, Renata, quais colegas de confinamento levariam para um almoço especial.

As sisters, então, escolheram levar Maike e Gabriel, e Delma e Guilherme. A decisão, no entanto, parece não ter agradado muito Aline. Em conversa com Vinicius, a policial militar confessou chateação após as amigas não terem levado o brother para a refeição.

Aline, então, destacou que Eva e Renata já eram tratadas como prioridades por eles e confessou que não sente reciprocidade das duas. "A gente entende, não vai levar para o coração e ficar magoado, mas é uma coisa para observar, porque depois não dá para reclamar de prioridade. A gente já deu prioridade e essa prioridade não foi respondida", disse a policial militar.

