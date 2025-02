BBB 25: Camilla desabafa e confessa: 'Agora consigo entender a Vitória'

Após ser barrada da festa do líder, Camilla abriu o coração e desabafou sobre estar na mira dos adversários no BBB 25

Os últimos acontecimentos dentro do BBB 25 tem deixado Camilla bastante reflexiva. Na tarde desta quinta-feira, 27, a sister desabafou sobre o fato de ter se tornado alvo dos demais colegas de reality show na formação do sexto paredão.

Camilla, que só conseguiu escapar da berlinda após vencer a prova bate-volta, também foi vetada de participar da festa de quarta-feira, 26, pelo líder João Pedro. Diferente das outras vezes em que os brothers barrados tiveram que montar um quebra-cabeça, a carioca precisou encontrar algumas chaves em uma piscina de bolinhas para conseguir abrir os baús da dinâmica - a missão, porém, não foi concluída.

Em conversa com Gracyanne Barbosa, a trancista, então, desabafou: "Estou pensando, referente ao pessoal da casa. Até uns dias antes, não tinha nada. Agora, está todo mundo em cima de mim", declarou. Em seguida, ela mencionou Vitória Strada, com quem teve alguns embates na última semana e já enfrentou diversos paredões.

"Agora consigo entender, também, como a Vitória se sentia, um pouco. Como ela era a primeira da linha de frente da galera...", disse Camilla. "Por isso ela se sentiu tão mal", comentou Gracyanne. "Isso. Só que, diferente da Vitória, eu não sinto necessidade de ficar forçando", relatou a carioca, por fim.

Vale lembrar que, durante a madrugada, a irmã de Thamiris revelou ter ficado chateada com a escolha de João Pedro em deixá-la fora de sua festa do líder. "Se eu conseguisse abrir [os baús], já tinha pensado. 'Vou sair, beber uma cerveja, comer e vou entrar'. Se ele [líder] falasse alguma coisa comigo, eu ia falar: 'Se você me vetou, é porque eu não faço diferença na sua festa, então eu não quero ficar aqui'", disse ela, na ocasião.

💬 Camilla desabafa com Gracyanne: "Agora tá todo mundo em cima de mim, e agora eu consigo entender também como a Vitória também se sentiu" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/3v5f2Rarqz — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2025

João Gabriel e João Pedro se estranham durante festa

A madrugada desta quinta-feira, 27, foi de festa no BBB 25! Desta vez, João Pedro, líder da semana, ganhou o evento temático com decoração do interior e aproveitou a ocasião para usar um chapéu pertencente a seu irmão gêmeo, João Gabriel.

O brother, no entanto, passou a ficar incomodado ao perceber que João Pedro não estava tendo cuidado com o bem material. Ao longo da festa, João Gabriel desabafou com outros colegas de confinamento a respeito do assunto e ressaltou o descuido do irmão com o item; confira detalhes!

Leia também: Diogo Almeida revela detalhes de convite para entrar no BBB 25