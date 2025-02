Diogo Almeida revela detalhes de convite para entrar no BBB 25

Eliminado do BBB 25, Diogo Almeida falou sobre o convite para participar do reality show da TV Globo com a mãe, Vilma

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Diogo Almeida na última terça-feira, 25. Após passar cerca de um mês no confinamento ao lado da mãe, Vilma, o brother deixou a casa mais vigiada do país com mais de 43% dos votos do público em um paredão contra a matriarca e Vitória Strada.

Em participação na Rádio Globo, Diogo abriu o coração sobre sua participação no reality show e revelou detalhes de como recebeu o convite para entrar no programa como Camarote. De acordo com o ator, não foi muito difícil decidir quem o acompanharia como dupla no jogo.

"[Depois de receber o convite] Eu esperei uma semana e meia, pedi para pensar. Então, depois de uma semana e meia, liguei para os meus pais por vídeo chamada e falei que eu tinha sido convidado e resolvi aceitar. Contei que aceitei e que tinha uma novidade, que era poder levar alguém", relatou ele.

"Perguntei a opinião deles, se eles topariam ir. Mas eu sabia que minha mãe, desde o início [do BBB], queria entrar. Aí eu perguntei: ‘quem de vocês gostaria?’. E minha mãe respondeu: ‘Acho que tem que ser eu'", recordou Diogo Almeida, caindo na risada.

Dona Vilma, que disputou o paredão da semana ao lado do filho, continua no BBB 25. A sister, no entanto, não poderá disputar a prova do líder, que acontece nesta quinta-feira, 27, uma vez que foi vetada da dinâmica por Vinicius - responsável por apertar o Botão Secreto.

Diogo Almeida fez mentoria para entrar no BBB 25?

O BBB 25 chegou ao fim para Diogo Almeida. O ator deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 25, após enfrentar um paredão ao lado da mãe, Vilma, e de Vitória Strada.

Fora do reality show, Diogo participou do 'Bate-Papo BBB' e pôde rever pela primeira vez algumas cenas de sua participação no jogo. Ao longo da conversa com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ator abriu o jogo sobre os rumores de que teria contratado um coach para prepará-lo antes do confinamento.

A informação de que Diogo Almeida e Vilma teriam passado por uma mentoria foi noticiada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, no início deste mês. O ator, no entanto, negou a notícia; confira detalhes!

