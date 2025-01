BBB 25: Veja quais brothers foram escolhidos para trocar de quarto

O Big Fone desta quarta-feira, 29, deu o que falar entre os brothers do BBB 25. E dois brothers foram escolhidos para mudar de quarto

O Big Fone desta quarta-feira, 29, deu o que falar entre os brothers do BBB 25. Eva, responsável por atender o telefone, escolheu levar Maike e Gabriel, e Delma e Guilherme, para um almoço especial. Contudo, precisaram escolher consequências para os colegas de confinamento durante a dinâmica.

"Não existe almoço grátis. Chegou a hora de pagar a conta, agora vocês tem uma missão a cumprir", informou o recado que eles receberam durante o almoço. E a primeira decisão foi escolher quem trocaria de quarto.

Sem saber que estavam sendo assistidos pelos outros brothers no telão da sala, Eva disparou: "Pensa no jogo". Com isso, o grupo decidiu mandar Mateus para o Quarto Anos 50 e Daniele Hypolito para o Quarto Nordeste.

Enquanto ouvem a conversa na sala, Camilla falou para Mateus: "Que jogo é esse que a gente faz?". Já Giovanna quis saber o objetivo da decisão e a trancista afirmou: "Ouvir nosso complô do quarto".

Fora do Show

Além disso, eles precisaram escolher um participante para ficar de fora do Show de Quarta de hoje à noite. "Por mim, pode ser as pessoas que votaram em mim. Vitória, Camilla, Mateus, Thamiris, Gracy e Gi", sugeriu Eva. Já Guilherme sugeriu o nome de Giovanna. "Porque ela disse que as artistas que ela mais é fã já passaram no programa. Por esse fator".

"Gracy, porque dorme cedo. Ela sempre vai embora cedo das festas", opinou Delma. Com isso, a musa fitness foi escolhida para encarar a consequência e Renata brincou: "A gente dá dois ovos para ela de presente".

Mais cedo, Tadeu Schmidt adiantou detalhes da dinâmica. "Atenção ao que vai acontecer no almoço do Big Fone/ as três duplas que vão para o almoço vão ter que escolher: duas pessoas para trocar de quarto; vão escolher uma pessoa para ficar fora do show de quarta, vai ficar todo mundo se divertindo e ela trancada em casa; escolher duas pessoas para ficarem amarradas por tempo indeterminado”, afirmou.

Leia também:BBB 25: Sister comenta permanência de Daniele e Diego Hypolito: 'Confiantes'