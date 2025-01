BBB 25: Brothers perdem a paciência com atitude de Diego Hypolito

Diego Hypolito é alvo de revolta na casa do BBB 25, da Globo, por causa de atitude na Prova do Anjo e é acusado de prejudicar todo mundo da Xepa

O ginasta Diego Hypolito causou uma revolta na casa do BBB 25, da Globo, depois da Prova do Anjo. Ele e a irmã, Daniele Hypolito, ganharam a prova e escolheram a dupla Maike e Gabriel para o Castigo do Monstro. Porém, isso deixou todo mundo revoltado com eles. Entenda o motivo:

Diego e Daniele escolheram Maike e Gabriel para o Castigo do Monstro por causa da semana passada, quando os amigos colocaram os irmãos no castigo. Porém, o atleta não pensou em um detalhe: a dupla rival estava no Vip e, ao ir para o castigo, eles passam a ser da Xepa.

Este detalhe fez a casa perder a paciência e criticar Diego. Depois da prova, o ginasta foi alvo de críticas dos participantes, já que a comida da Xepa terá que ser dividida entre mais pessoas com a chegada de mais duas pessoas no grupo.

“Tem que pensar antes da prova”, disse Vitória Strada. Maike completou: “Ninguém ia ficar bravo de receber”. Então, Gabriel afirmou: "F*deu a xepa toda”. Pouco depois, Maike disse para Diogo Almeida que Diego e Daniele devem ser alvo no paredão da semana. “É motivo que ele dá para todo mundo votar nele”, afirmou.

Em sua defesa, Diego disse que não pensou sobre Vip e Xepa na hora de escolher os castigados do monstro. E Daniele afirmou que também não lembrou disso.

Mãe de Daniele Hypolito sofre com exclusão da filha no BBB 25

Geni Matias Hypolito, mãe dos ex-ginastas Daniele Hypolito e Diego Hypolito, revela sofrimento com a exclusão e solidão da filha dentro e fora da casa do BBB 25. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a matriarca, que também tem como filho Edson Hypolito, conta que não conteve as lágrimas ao assistir um diálogo entre os irmãos no reality show da Globo.

"Ver a Dani passando por essa situação no BBB me parte o coração como mãe. Quem conhece a gente sabe que temos uma relação muito bonita. Eu sei que a Dany é uma pessoa tranquila, que prefere estar perto de quem ela confia e ama, e isso faz com que ela priorize muito a família: nós, os irmãos, o marido, a família do Fábio e alguns poucos amigos. Ela sempre escolheu qualidade em vez de quantidade nas relações dela", diz. Veja a entrevista completa!

