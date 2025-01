Mãe de Daniele Hypólito sofre com exclusão da filha no BBB 25: 'Me parte o coração'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dona Geni se pronuncia sobre desabafo comovente de Daniele Hypólito no BBB 25 e revela como é a relação com os filhos

Geni Matias Hypólito (67), mãe dos ex-ginastas Daniele Hypólito (40) e Diego Hypólito (38), revela sofrimento com a exclusão e solidão da filha dentro e fora da casa do BBB 25. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a matriarca, que também também tem como filho Edson Hypolito, conta que não conteve as lágrimas ao assistir um diálogo entre os irmãos no reality show da Globo.

"Ver a Dani passando por essa situação no BBB me parte o coração como mãe. Quem conhece a gente sabe que temos uma relação muito bonita. Eu sei que a Dany é uma pessoa tranquila, que prefere estar perto de quem ela confia e ama, e isso faz com que ela priorize muito a família: nós, os irmãos, o marido, a família do Fábio e alguns poucos amigos. Ela sempre escolheu qualidade em vez de quantidade nas relações dela", diz.



"Mas, mesmo assim, sei que às vezes ela sente que as pessoas não demonstram tanto interesse em estar perto dela, o que dói. Infelizmente, o que vejo é que muita gente só se aproxima quando tem algo a ganhar. Isso é algo que me entristece, porque sei o quanto minha filha é especial e merece ser valorizada pelo que ela é, e não pelo que pode oferecer", complementa.

A matriarca dos Hypólito acompanha fielmente a atual edição do programa como uma forma de ficar mais próxima dos dois filhos que estão confinados. Ela ressalta que a cumplicidade e o respeito são fundamentais na família.

"Graças a Deus, sempre tive uma relação muito boa com todos os meus filhos. Eles são muito mais do que filhos pra mim, são também meus grandes amigos. A gente sempre conversa sobre tudo, passamos por momentos bons e ruins juntos, e acredito que isso só fortaleceu ainda mais a nossa união como família. Somos muito próximos, eu, meu marido e os nossos três filhos", conclui.

No último domingo, 19, Daniele externou o fato de ser ignorada pelos concorrentes no BBB 25. Em conversa com Diego, a atleta confessou que na sua vida fora da casa o cenário de exclusão não é diferente, já que recebe a atenção apenas da mãe.

"Eu procuro as pessoas, e elas não me procuram. Diego, meu telefone não é que nem o seu. Eu procuro as pessoas, mas meu telefone não toca. Tem dias que eu deixo meu telefone de lado e a única pessoa que me liga é a mãe. A única pessoa que sempre está do meu lado de verdade, e o Fábio [Castro, marido de Dani]. É isso!", disse ela, emocionada.

VEJA DESABAFO DE DANIELE HYPÓLITO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniele Hypolito 🤸🏻‍♀️ (@danyhypolito)

