BBB 25: Brothers analisam os possíveis alvos do próximo Paredão

Após a última eliminação, os participantes do BBB 25 já começam a especular e contar os votos para as próximas indicações ao Paredão no domingo

Na tarde desta quarta-feira, 19, os brothers conversaram na academia sobre os possíveis alvos que os participantes devem tentar colocar no próximo Paredão do BBB 25. Após a eliminação de Gracyanne Barbosa, na última terça-feira, 18, Diego Hypólito, Vilma e Guilherme discutiram votos e trocaram ideias sobre as estratégias para o próximo paredão.

“Talvez, por exemplo, os meninos agora, que não gostaram da minha atitude, possam se juntar para ‘jogar’ voto em mim. Já as meninas, eu acho que não” , disse Guilherme, se referindo aos irmãos gêmeos. O ginasta completou: “Eu não acredito que os meninos vão na Dani, desta vez”. E o fisioterapeuta confirmou.

Vilma, que estava treinando, apontou que as meninas, sendo uma delas Aline, provavelmente votariam nela. “As meninas vão em mim, com certeza. Todas as três vão em mim. Porque já declararam embate comigo” , disse. Ela ainda falou sobre sua estratégia de defesa: “E seria incoerente, se hoje, eu fosse pensar em outras coisas, a não ser nos meus embates”.

Guilherme, que criou um embate com um dos meninos, completou: “E um dos meninos, eu não sei qual dos João, falou: ‘Agora sim, você é o meu embate. Eu voto em você até o fim’. E eu falei: ‘Bata no peito e me chame para o Paredão, então’”.

“Mas eu não sei quem falou”, disse Diego.

“Eu acho que foi o João Gabriel, que é a pessoa com quem eu mais acabo me exaltando aqui na casa”, finalizou Guilherme.

Confira o que os brothers analisaram sobre o próximo Paredão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Teoria sobre as roupas dos eliminados

Após a eliminação de Gracyanne Barbosa no nono Paredão da temporada, os brothers do BBB 25 tiveram uma conversa reflexiva nesta quarta-feira, 19. Durante o bate-papo, Diego Hypolito analisou uma semelhança entre a maioria dos participantes que saíram do programa: eles usaram branco no dia da eliminação.

Leia também: BBB 25: Delma toma decisão sobre 'Pegar ou Guardar': 'Não vou mesmo'