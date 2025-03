Alinne Moraes é flagrada de biquíni em clique do marido

A atriz Alinne Moraes é clicada pelo marido, Mauro Alencar, na praia, e recebe muitos elogios dos fãs nas redes sociais; confira!

Na manhã desta quinta-feira, 20, Alinne Moraes apareceu nas suas redes sociais para compartilhar um álbum de fotos onde aparece dando um mergulho na praia, no Rio de Janeiro, aproveitando o calor intenso que tomou conta da cidade. Nos registros, feitos por seu marido, o cineasta Mauro Lima, a atriz surge de biquíni e posa de costas ao entrar no mar, mostrando sua beleza natural e leveza.

As fotos logo chamaram a atenção de seus seguidores, que não economizaram elogios. "Linda sereia", escreveu um fã. "Belíssima", comentou outro. "Maravilhosa!", destacou mais um seguidor.

Alinne Moraes e o cineasta Mauro Lima estão casados desde 2012. Juntos, eles têm um filho chamado Pedro.

Confira as imagens tiradas pelo marido de Alinne Moraes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A L I N N E M O R A E S (@alinnemoraes)

Alinne Moares celebra aniversário com a família

A atriz Alinne Moraes encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros da celebração de seus 42 anos de vida, completados no último domingo, 22. Por meio das redes sociais, a artista abriu um álbum de fotos da festinha intimista que realizou ao lado de pessoas mais próximas.

Nas imagens, Alinne Moraes, que está viajando, aparece cantando o famoso ‘parabéns’ rodeada de amigos e familiares. A comemoração 'simples' contou com um bolinho redondo e algumas velas coloridas.

Discreta, a atriz ainda dividiu cliques raros do marido, o cineasta Mauro Lima, e do filho do casal, Pedro, de 10 anos. Em meio a sequência de fotos, a famosa também mostrou algumas paisagens do local onde está passando os dias de descanso.

Nos comentários da publicação, amigos famosos e fãs aproveitaram o momento para desejar felicitações à aniversariante. "Tudo de melhor", escreveu a atriz Leticia Sabatella. "Parabéns!", disse Marjorie Estiano. "Viva!", declarou Beth Goulart.

Leia também: Ele cresceu! Filho de Alinne Moraes surge grandão em novo vídeo