Após saída de Gracyanne Barbosa, os participantes do BBB 25 analisaram semelhança entre os últimos eliminados do programa; saiba qual

Após a eliminação de Gracyanne Barbosa no nono Paredão da temporada, os brothers do BBB 25 tiveram uma conversa reflexiva nesta quarta-feira, 19. Durante o bate-papo, Diego Hypolito analisou uma semelhança entre a maioria dos participantes que saíram do programa: eles usaram branco no dia da eliminação.

O ginasta ressaltou que a musa fitness estava "linda" no dia anterior. "Toda de branco. Eu já reparei que, quando eu for ao Paredão, eu não vou de branco, muitas pessoas saíram", pontuou.

"O João Gabriel falou isso. Várias pessoas que saíram estavam de branco", reforçou Maike.

Na sequência, Guilherme relembrou que usou um look da mesma cor quando esteve no Paredão. "Sim, e eu estava com maior medo disso", confessou Diego.

Ainda durante a conversa, Maike e Vitória Strada relembram que Mateus, Diogo Almeida e Gabriel vestiram a cor branca quando foram eliminados. "A Arle [Arleane] estava de branco, a Raissa. De nove Paredões, seis estavam de branco", analisou a atriz.

"Para mim não é a cor, não", opinou o fisioterapeuta. "Olha, meu filho, pode não ser para você. Eu não vou usar branco no meu Paredão", garantiu Diego, aos risos. "Eu não trouxe nenhuma roupa branca", celebrou Vitória Strada.

Diego Hypolito relata emoção com atitude de sister

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25, da TV Globo, segue sendo um dos assuntos mais comentados pelos brothers dentro da casa. Na tarde desta quarta-feira, 19, Diego Hypolito, que mais cedo havia definido a saída da musa fitness como 'justiça', elogiou a última atitude da sister no programa.

Isso porque, assim que foi eliminada, Gracyanne escolheu Delma para participar da dinâmica 'Pegar ou Guardar'. Desta vez, a sogra de Guilherme poderá escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si.

Ao descobrir que dona Delma foi opção da musa fitness para ganhar o dinheiro, Diego prontamente elogiou a decisão da ex-colega de confinamento. "Achei a Gracy tão fofa por ter colocado você [Delma]. Olha... Falou muito sobre ela. Eu fiquei bem emocionado", declarou o brother.

"Mas eu já esperava que ela deixaria para a Del", comentou Guilherme. Vitória Strada, que também estava presente na conversa com os brothers, concordou com a afirmação do genro de Delma. "Mas ela ia deixar pra Del. Ela sempre gostou muito da Del", disse a atriz.

Vale lembrar que, caso Delma decida ficar com os R$ 90 mil, toda a casa do BBB 25 será colocada no ‘Tá com Nada’. Caso isso aconteça, será a segunda vez nesta temporada que os brothers terão alimentos racionados.

Diego achou fofo a Gracyanne ter escolhido a Delma para a dinâmica 'Pegar ou Guarda': "Olha, falou muito sobre ela, fiquei bem emocionado." #BBB25pic.twitter.com/PsJIuCb8oi — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2025

