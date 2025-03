Gabi Martins emociona ao cantar para pacientes com câncer

Em suas redes sociais, Gabi Martins compartilhou um vídeo emocionante em que aparece cantando para pacientes com câncer

Em suas redes sociais, Gabi Martins sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 20, a cantora postou um vídeo de um momento emocionante. Gabi surgiu ajoelhada cantando para diversos pacientes que estavam fazendo quimioterapia para tratar o câncer.

A música escolhida por ela foi Tá Chorando Por Que?, de Amanda Wanessa. "Hoje cantei no Instituto Mario Penna para os pacientes na quimioterapia. Obrigada por todo carinho! Foi lindo demais! Sinto Deus nesses momentos", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Você é luz usada por Deus", disse uma internauta. "Parabéns pela belíssima ação", escreveu outra. "Que emoção. Você é maravilhosa", comentou uma terceira.

Vida amorosa

A cantora Gabi Martins falou sobre sua relação com o ex-marido de Sandy, o cantor Lucas Lima. Em entrevista para o portal Leo Dias, a loira revelou se está solteira e esclareceu os rumores envolvendo o artista.

Após ter sido vista em um quarto de hotel no Rio de Janeiro com o cantor, a ex-BBB disse que está solteira e que conheceu Lucas no Caldeirão do Mion, da Globo. A famosa então não assumiu nenhum tipo de relação com ele.

"Então, gente. Eu estou solteira, curtindo e conhecendo pessoas. O Lucas é uma pessoa muito especial que eu conheci no 'Caldeirão com Mion' e é isso. Eu estou solteira e ele também", declarou.

Segundo o colunista Leo Dias, Lucas Lima e Gabi Martins teriam sido vistos saindo do mesmo quarto em um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Ao ser questionado pela equipe do jornalista, o cantor disse que não fala de sua vida pessoal. “Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho”, afirmou.

