BBB 25: Brothers escolhem alvos para o próximo Paredão: 'Vocês não vão votar nele'

João Pedro, João Gabriel, Eva, Renata, Maike e Vilma combinam votos e falam sobre liderança que será decidida nesta quinta-feira, 20, à noite

Na tarde desta quinta-feira, 20, os brothers João Pedro, João Gabriel, Eva, Renata, Maike e Vilma se reuniram na área externa da casa para discutir os alvos do próximo Paredão do BBB 25. Com a possibilidade de alguém do grupo conquistar a liderança, já que venceram a primeira etapa da prova e avançaram para a final, que será transmitida ao vivo nesta noite, apenas João Gabriel ficou de fora da disputa. Um dos participantes que competirá na prova do Líder junto com Vitória Strada terá a chance de garantir a liderança e indicar alguém diretamente para a eliminação.

“Quem ganhar, vocês vão indicar quem?”, perguntou João Gabriel.

Renata respondeu sem hesitar: “Eu vou indicar a Aline” . Sua dupla, Eva, demonstrou indecisão: “Eu tô entre dois, entre a Aline e o Vini”. Já Vilma expressou uma estratégia diferente: “ Por mim, eu vou na Aline, só que Vinícius também tem que ir para o Paredão, aí vocês não vão votar nele. Então, de repente, eu boto ele e vocês votam na Aline” .

Maike revelou estar dividido entre Aline e Vinícius, enquanto João Pedro deixou claro seus alvos: “Aline e Dani”.

O irmão gêmeo, João Gabriel, sugeriu para João Pedro: “Se você ganhasse, se eu fosse você, eu mandava a Dani”. João Pedro concordou: “Talvez, eu mandaria ela mesmo”.

Maike então questionou: “E aí, e outro voto? Aline!”, ao que Renata concluiu: “Aline, gente, tem que ser”.

Confira a conversa completa entre os brothers:

Maike fala sobre competir com Vitória Strada na Prova do Líder

Nesta quinta-feira, 20, Maike e João Gabriel celebraram a conquista dos aliados na primeira fase da Prova do Líder, que dividiu os participantes do BBB 25 em dois grupos. Na área externa da casa, os participantes comentaram sobre Vitória Strada ter ficado no grupo adversário, competindo ao lado dos integrantes do antigo Quarto Fantástico.

