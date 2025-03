José Bonifácio, diretor de televisão, promete novidades em vídeo em que aparece sorridente no complexo do SBT, em São Paulo

Nesta quinta-feira, 20, o diretor de televisão, José Bonifácio, conhecido como Boninho, publicou um vídeo por meio de seu perfil no X (antigo Twitter) em que aparece sorridente no complexo do SBT, em São Paulo. Prestes a estrear no canal, o famoso posou diante da vaga que foi de Silvio Santos (1930-2024) no estacionamento da emissora.

Sorridente, o filho de Boni apareceu no Centro de Televisão da Anhanguera (CDT). A postagem não só encantou os fãs, mas também conquistou o apoio de várias celebridades.

“Fui visitar esses queridos amigos do SBT e não podia deixar de tirar uma foto nessa vaga que é um dos símbolos dessa emissora. Vim pedir a bênção para esse gênio da televisão, Silvio Santos. E pode ter certeza de que ele está me iluminando! Vem coisa boa por aí!”, escreveu na publicação.

Na última sexta-feira, 14, Boninho esteve em um evento especial promovido pela emissora, onde revelou o retorno do The Voice Brasil. Formato que comandou na TV Globo de 2012 a 2023.

“Eu, Boninho, trouxe o formato para o Brasil e estive à frente de todas as edições. Foram 22 edições, contando com o + e o Kids. O brasileiro ama o The Voice porque ele é um reality do bem, que fala de algo que a gente gosta muito, que é a música”, disparou Bonifácio na reunião no Sistema Brasileiro de Televisão.

No canal carioca, Boninho já comandou o Caldeirão com Mion, Tamanho Família, Domingão do Faustão, Vídeo Show, Rock in Rio, Lollapalooza, Big Brother Brasil, Carnaval Globeleza, É de Casa, TV Xuxa, Mais Você, Zig Zag Arena, Caldeirão do Huck, Casa Kalimann, Pipoca da Ivete e Simples Assim.

