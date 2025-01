BBB 25: Arleane e Marcelo discutem sobre voto: 'Você não está só no jogo'

Arleane se mostrou irritada após Marcelo revelar qual dupla colocaria no paredão do BBB 25 caso ganhasse a prova do líder

Arleane ficou bastante irritada com o marido, Marcelo, durante uma conversa com alguns brothers na academia sobre opções de voto para o paredão do BBB 25. A influenciadora digital não concordou com a dupla que seu parceiro cogitou em colocar na berlinda caso vença a próxima liderança e o acusou de excluí-la de assuntos relacionados ao jogo.

A discussão ocorreu quando Marcelo disse que colocaria Camilla e Thamiris. "Essa daí, se eu pegar o líder, eu coloco ela na hora", disparou ele. "Mais aí a gente tem que conversar, porque você não está só aqui no jogo e eu gosto das meninas, amor. Não é assim: 'eu voto'. A gente tem que conversar antes... Por enquanto somos nós, amor", rebateu Arleane.

"Mas tenta sempre ouvir a voz da experiência", falou o servidor público. "Eu ouço a voz da experiência, mas você também tem que ouvir a minha voz, eu estou o tempo todo calada, só ouvindo, entendendo, compactuando com muita coisa, mas o meu querer também importa", acrescentou a sister.

Pouco tempo depois, Arleane conversou sozinha com Marcelo. "É como se eu não existisse aqui, é como se só vocês estivessem jogando. Mas, infelizmente, você depende de mim para as coisas acontecerem aqui", desabafou. "Eu sei que você vai ter sua escolha, eu vou ter a minha, e aí a gente vai chegar em um denominador. A minha escolha, naquele momento, seria elas [Camilla e Thamiris]. Elas não falam comigo", afirmou.

"Eu vejo, amor, eu percebo a forma como as pessoas te tratam. Eu vejo tudo. Só que eu acho que você tem que me consultar antes. Eu não quero que você esqueça que eu estou aqui. Eu também vejo, a diferença é que eu fico mais na minha, mas antes de tomar qualquer decisão, a gente tem que conversar", completou a influencer.

Brother aposta em eliminação de Vitória e Mateus

O primeiro paredão do BBB 25 segue sendo assunto entre os participantes da casa mais vigiada do Brasil. Nesta sexta-feira, 17, no Quarto Fantástico, Marcelo conversou com alguns colegas de confinamento e analisou as possíveis duplas que vão para a berlinda e cravou que Vitória Strada e Mateus serão os primeiros eliminado do reality show.

"Mas eu fazendo uma análise assim, Diogo, por exemplo, se for o Ed, que já está lá lascado mesmo. Só se acontecer um milagre para eles [Edilberto e Raissa] saírem. A Daniele e o menino lá, irmão dela [se referindo a Diego Hypolito], e a Vitória e o Mateus, sai Vitória e Mateus. Não tenho nem dúvida disso", afirmou ele, ressaltando que Diego não seria eliminado por ser "jogador" e por movimentar suas peças no jogo. Confira a conversa completa!

