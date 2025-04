Viih Tube revela quantos quilos já emagreceu: ‘Eu nem acredito’

Viih Tube conta a verdade sobre como está conseguindo emagrecer e celebra ao entrar em calça que usava antes de engravidar do segundo filho

A influenciadora digital Viih Tube revelou o quanto já conseguiu emagrecer após o parto de Ravi, que seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer. Ela conto que perdeu 15 quilos até o momento e vai continuar com o seu novo estilo de vida para emagrecer ainda mais.

Viih contou sobre seu emagrecimento ao celebrar que conseguiu entrar em um conjunto de alfaiataria que não usava desde antes de engravidar pela segunda vez. "Eu nem acredito que entrei nessa calça, nesse conjunto. É 40 essa calça e eu cheguei a usar 44 depois que eu pari o Ravi. Esse conjunto eu comprei antes de engravidar dele, foi na época pós-maternidade, pós engravidar pela primeira vez. Antes de engravidar do Ravi, eu cheguei até o 38”, disse ela.

Então, a influencer rebateu os rumores de que teria usado medicamentos injetáveis para emagrecer. Ela garantiu que perdeu peso apenas com boa alimentação e exercício físico. "Eu vi muita gente falando: ‘Nossa, ela está emagrecendo, mas com certeza é Ozempic, Monjauro’. Gente, eu estou aqui realmente para influencer pessoas que ou não tem condições financeiras ou não tem condições físicas”, afirmou.

Inclusive, ela relatou o efeito colateral que teve ao tentar usar este tipo de remédio. "Eu tentei usar Ozempic, mas eu vomitei demais, eu parei no hospital de tanto que vomitava, meu estômago distendido, com um monte de coisa. O efeito que eles fazem é retardar o esvaziamento do estômago”, disse.

Por fim, ela disse que seu emagrecimento aconteceu de forma natural e saudável e que pretende perder peso aos poucos. "É sim só com dieta e treino. E não pensem que é muito porque não é. está sendo bem lentamente, até porque eu quero que seja assim. Se fosse uma dieta maluca, emagrecer super rápido e minha barriga ia ficar mais sanfona do que já está e eu ia passar e voltar a engordar de novo. Eu quero que meu estilo de vida mude. Treino aos poucos todos os dias, comer melhor todos os dias. Não pensem que 15 quilos é muito para um pós-parto, porque não é. Tem mulheres que em um mês perdem 10 ou 15 quilos muito rápido. Mas eu estou feliz com o meu resultado, quero que seja mais devagar, que seja uma mudança no meu estilo de vida”, finalizou.

Como estão os filhos de Viih Tube?

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube é mãe de dois filhos: Ravi, de 5 meses, e Lua, de 2 anos, frutos do casamento com o ex-BBB Eliezer. Recentemente, ela compartilhou uma nova foto dos filhos juntos para mostrar o quanto eles já cresceram. Veja abaixo:

Ravi e Lua

