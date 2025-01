BBB 25: Marcelo recebe veredito do público após acusação de machismo contra Gracyanne Barbosa

Irmã de Gracyanne Barbosa acusou Marcelo de machismo no BBB 25

A primeira semana de BBB 25 segue dando o que falar. Marcelo (38) foi acusado de machismo por Giovanna Jacobina (26), irmã de Gracyanne Barbosa (41). A influenciadora expôs sua indignação durante uma atividade de apontamento no segundo dia de programa.

"O Marcelo teve um comentário um pouquinho invasivo e talvez machista sobre a minha irmã, e eu sou bem leoa defensora e não me senti muito à vontade, eu não gostei", disse ela, que não entrou em detalhes sobre a situação na edição ao vivo.

Nesta quarta, 15, Barbosa abriu o jogo e contou que ele tentou pegar em seu bumbum. Em um dos quartos, a musa fitness conversou com Arleane, que ficou impressionada com a sua forma física. Ela, então, pediu para pegar na parte íntima da famosa, o que foi concedido.

No entanto, Arleane chamou o marido para tocar no bumbum da musa logo depois. Gracyanne se recusou enquanto o brother se aproximava. "Não, só ela", afirmou. O momento foi mostrado na edição do reality show.

A ex-mulher de Belo (50) desabafou com a irmã e disse que achou Marcelo "invasivo". A equipe da sister publicou uma nota em que repreende o comportamento do engenheiro de segurança do trabalho. "Consentimento é palavra de ordem, viu? Seja pro corpo da Gra, da Gi ou de qualquer outra pessoa!", afirmou ao mostrar uma conversa das participantes do BBB 25.

A CARAS Brasil fez uma pesquisa para entender a opinião do público que acompanha o reality show sobre a situação. Para 52.94%, Marcelo não passou do ponto com a influenciadora. A votação apertada mostra que o público está com dúvida, já que 47.06% apontam que o participante foi desrespeitoso.

Leia também: Médico alerta sobre hábitos de Joselma, do BBB 25: 'Pode destruir silenciosamente'