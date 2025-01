BBB 25: Aline e Vinicius se estranham com Edi e Raissa no Sincerão

O clima ficou tenso entre as duplas Aline e Vinicius e Edilberto e Raissa durante o Sincerão ao trocarem placas com críticas

Na noite desta segunda-feira, 20, os participantes do BBB 25 realizaram o Sincerão ao vivo e o clima ficou tenso entre as duplas Aline e Vinicius e Edilberto e Raissa. Eles trocaram placas com críticas uns para os outros e se alfinetaram sobre a forma de jogar no reality show.

Tudo começou quando Raissa e Edilberto chamaram Aline e Vinicius para a dinâmica e deram a placa de ‘Se acha protagonista’. Na justificativa, eles falaram que os líderes da semana tentam aparecer mais do que todos e acham que isso é um exagero. Então, Aline e Vinicius rebateram e usaram uma cena do confinamento na justificativa. “Eu acho impressionante uma pessoa falar que a gente quer aparecer se ela bota uma cadeira no queixo”, declararam.

Pouco depois, Aline e Vinicius chamaram Edilberto e Raissa para o Sincerão e deram a placa de “É espaçoso”. Ele disse que a dupla rival está se incomodando com o espaço que não tem e Aline afirmou: “Eu não quero estar no ambiente de uma pessoa que está se incomodando o tempo todo comigo”.

Durante o intervalo, as duas duplas também se estranharam e seguiram com a discussão. Assista no vídeo abaixo:

Relembre como foi a formação do paredão

O primeiro paredão do BBB 25, da Globo, já está formado! As duplas Raissa e Edilberto, Marcelo e Arleane e Diogo e Vilma disputam a preferência do público e uma delas será eliminada na terça-feira, 21. Saiba como foi a formação da berlinda:

A noite de formação deste domingo, 19, começou com Edilberto e Raissa já emparedados desde quinta-feira por causa da indicação dos líderes Aline e Vinicius logo depois da prova. Além disso, as duplas Guilherme e Delma e Eva e Renata já estavam imunes por causa de dinâmicas anteriores.

No programa ao vivo, os anjos Maike e Gabriel protegeram os gêmeos João Gabriel e João Pedro com a imunidade. Então, os líderes Aline e Vinicius indicaram Arleane e Marcelo direto para o paredão por causa de afinidade. “O jogo está no começo e a gente não é prioridade deles”, disse Vinicius.

Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário, mas teve um empate. As duplas Diogo e Vilma, Vitória e Mateus, Diego e Daniele empataram com três votos cada dupla. Os líderes desempataram e escolheram mandar Diogo e Vilma para o paredão.

Na sequência, Diogo e Vilma tiveram o poder do contragolpe. Eles puxaram Vitória e Mateus para o paredão.

Por fim, as duplas Vitória e Mateus e Diogo e Vilma fizeram a Prova Bate e Volta. Vitória e Mateus se salvaram ao vencerem a disputa.

