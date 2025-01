Anunciada no BBB, Vitória Strada namora galã e foi vice Miss Mundo Brasil

A atriz Vitória Strada, de 28 anos, é confirmada como uma das participantes do Big Brother Brasil 25 junto ao amigo, Mateus Pires, sua dupla no jogo

A atriz Vitória Strada, de 28 anos, e o amigo, o arquiteto Mateus Pires, de 28, foram a primeira dupla confirmada na 25ª edição do Big Brother Brasil, que estreia dia 13 de janeiro. Os dois são do time Camarote e a conexão entre eles se fortaleceu quando a artista se mudou para o Rio de Janeiro para protagonizar novelas, cidade em que o jovem reside desde os 10 anos.

Strada já é conhecida do público por protagonizar novelas na TV Globo e por participar de uma competição de dança na emissora. Além de ter vivido um noivado com outra famosa artista global e namorar, atualmente. um galã da emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Quem é Vitória Strada?

Gaúcha, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Vitória começou a carreira aos 12 anos com trabalhos para as marcas Renner e Romanzza. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil.

No ano seguinte Vitória foi aprovada no curso de Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e estreou no cinema nacional com o filme Real Beleza, dirigido por Jorge Furtado.

A artista estreou na televisão em 2017, aos 20 anos. A jovem foi protagonista da novela Tempo de Amar, da TV Globo, e compôs o elenco das novelas Espelho da Vida, em 2018, Salve-se Quem Puder, em 2019 e Fuzuê, em 2024.

Dança dos Famosos

Em 2022, Vitória Strada venceu a 19ª temporada do quadro Dança dos Famosos, Domingão com Huck, após arrasar nas coreografias de valsa e de samba. A famosa foi campeã ao lado do dançarino Wagner Santos, enquanto o segundo lugar foi para Ana Furtado e Leandro Azevedo, e o terceiro para Vitão e Gabe Cardoso.

Assumidamente bissexual, Vitória Strada e Marcella Rica iniciaram o relacionamento em março de 2019, ficaram noivas no Réveillon de 2020 para 2021 e terminaram em julho de 2023.

Hoje, a atriz vive um namoro discreto com o ator Daniel Rocha. O romance foi assumido publicamente pela primeira vez pelo rapaz, durante uma entrevista ao programa Timeline, do portal GZH, em outubro. O casal passou o Réveillon 2025 juntos com amigos, em Pipa, no Rio de Grande do Norte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Rocha (@danielrochaaz)

Leia também: Vitória Strada: Por que a atriz aceitou participar do BBB 25?