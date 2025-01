Vitória Strada: Por que a atriz aceitou participar do BBB 25?

Colunista aponta os dois motivos que influenciaram a decisão de Vitória Strada em ir para o BBB 25. Os rumores dizem que ela está no Camarote do reality show

A atriz Vitória Strada é um dos nomes mais cotados para integrar o elenco do Camarote no BBB 25, da Globo. A lista oficial será divulgada na quinta-feira, 9, mas o nome dela já é dado como certo por vários colunistas especializados em reality show. Tanto que a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, revelou o motivo para ela ir para o programa de TV.

Em uma publicação nesta quarta-feira, 8, a colunista apontou que Strada tem uma carreira consolidada na atuação, sendo que já foi protagonista de novelas. Porém, ela teve dois motivos para ir para o reality show.

A atriz teria levado em consideração dois motivos. O primeiro deles é que ela tem dificuldade para ficar longe do trabalho e ela vê o programa como mais um projeto na vida profissional. O segundo motivo é que ela quer aproveitar a visibilidade do BBB para ter mais oportunidades financeiras no mercado publicitário quando sair do confinamento.

Vale lembrar que Vitória Strada já atuou em novelas como Espelho da Vida, Salve-se Quem Puder e Fuzuê. Além disso, ela já participou da Dança dos Famosos.

Spoiler do cenário do BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt já está na contagem regressiva para a estreia do BBB 25, da Globo. Nesta quarta-feira, 8, ele compartilhou a primeira foto de um detalhe da decoração da casa do reality show.

O comunicador exibiu uma selfie de uma parede com um painel de Led com o nome do reality. Porém, ele não revelou qual é o local onde a decoração está montada.

“Primeira imagenzinha da casa do #BBB25!!!! A apresentação oficial é amanhã, dia 9… Mas ontem eu já tive o prazer de conhecer a nova decoração. Coisa LIN-DAAAAAA!!!! E teve um cômodo que me deixou emocionado… Amanhã vocês vão entender…", afirmou ele.

A equipe do Big Brother Brasil vai revelar a lista oficial de participantes na quinta-feira, 9, ao longo da programação da Globo. Neste ano, os participantes vão entrar no confinamento em duplas e também terá integrantes famosos.

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro de 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Leia também: Bial aponta melhor estratégia para ganhar o BBB: 'Clássico enredo'