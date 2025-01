Vitória Strada é confirmada no BBB 25! Conheça a atriz e sua dupla

Conhecida por seus papéis na TV Globo, Vitória Strada se uniu ao amigo Mateus para encarar o desafio do BBB 25; conheça a dupla

E foi confirmada a primeira dupla do BBB 25! Conhecida por diversos personagens na TV Globo, a atriz Vitória Strada entrará no reality com seu grande amigo, Mateus. Conheça mais sobre a primeira dupla de Camarotes:

Eles são tão próximos que até brincam sobre a sintonia que têm, dizendo que podem ser confundidos com um casal. Vitória tem 28 anos de idade e é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já Mateus, também possui 28 anos e é arquiteto, nascido em São José dos Campos, São Paulo, mas residente do Rio de Janeiro desde os 10 anos. A conexão entre os dois se fortaleceu quando Vitória se mudou para o Rio de Janeiro para protagonizar novelas.

“Quando tudo está ruim, conseguimos rir um do outro, o que deixa tudo mais leve”, compartilhou Mateus. “Eu escolhi o Mateus para participar do BBB porque ele sempre me coloca para cima quando eu não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza. Temos o humor muito parecido”, detalhou a nova sister.

Vitória Strada deu início à sua carreira artística ainda na infância, aos 12 anos. Em 2014, conquistou o segundo lugar no concurso Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada no curso de Artes Cênicas da UFRGS e estreou no cinema com o filme “Real Beleza”. Sua entrada nas novelas aconteceu em 2017, quando protagonizou "Tempo de Amar", da TV Globo. Desde então, acumulou papéis de destaque, como em "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020), também como protagonista. Esse reconhecimento levou seu nome à lista da Forbes Under 30.

Em 2022, mostrou seu talento na dança e venceu a "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck". Seu trabalho mais recente foi como parte do elenco principal de "Fuzuê" (2024). Sempre dedicada e focada, Vitória se descreve como uma pessoa solar e um pouco nerd. Atualmente solteira, gosta de manter uma rotina de estudos e, nas horas livres, se dedica a hobbies como Taekwondo, dança e desenho. “A Vitória é uma mulher muito carismática, determinada e apaixonante, sem dúvida alguma”, descreveu o amigo da famosa.

Já Mateus se define como uma pessoa calma e descontraída, mas não abre mão de uma boa festa. Solteiro, ele valoriza estar cercado de amigos e se diverte em momentos de descontração. Com Vitória, sua grande amiga, seus programas favoritos incluem maratonar séries e jogar videogames, atividades em que ambos revelam seu lado competitivo. Apesar disso, Mateus destaca que a parceria e o respeito entre eles estão sempre em primeiro lugar e ressalta que seu jeito altruísta o faz querer ser sempre uma luz no fim do túnel das pessoas. "O Mateus é muito legal! Ele é leve, divertido e muito cativante”, declarou Vitória.

Por que a atriz aceitou participar do BBB 25?

Em uma publicação feita na quarta-feira, 8, a colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, apontou que Strada tem uma carreira consolidada na atuação, sendo que já foi protagonista de novelas. Porém, ela teve dois motivos para ir para o reality show.

A atriz teria levado em consideração dois motivos. O primeiro deles é que ela tem dificuldade para ficar longe do trabalho e ela vê o programa como mais um projeto na vida profissional. O segundo motivo é que ela quer aproveitar a visibilidade do BBB para ter mais oportunidades financeiras no mercado publicitário quando sair do confinamento.

Vale lembrar que Vitória Strada já atuou em novelas como Espelho da Vida, Salve-se Quem Puder e Fuzuê. Além disso, ela já participou da Dança dos Famosos.

